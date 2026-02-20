Potvrzeno! Řada Xiaomi 17 se představí příští týden, známe i bonusy pro Česko Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi oficiálně potvrdilo globální představení řady Xiaomi 17 na 28. února 2026 v Barceloně. Čeští zákazníci mohou získat bonusy včetně Spotify Premium na 4 měsíce zdarma nebo bezplatné opravy displeje. Základní model dostane 6330mAh baterii se 100W nabíjením, Ultra verze láká na 200Mpx teleobjektiv Leica. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Čekání na novou vlajkovou řadu Xiaomi se blíží ke konci. Čínský výrobce prostřednictvím své oficiální stránky potvrdil, že globální představení řady Xiaomi 17 proběhne 28. února 2026 v Barceloně – tedy tradičně v rámci veletrhu MWC. Livestream startuje ve 14:00 středoevropského času a Xiaomi už nyní láká na „novou éru fotografie“ a prohloubení spolupráce s německou značkou Leica. Bonusy pro české zákazníky Xiaomi tradičně motivuje fanoušky k předregistraci štědrými bonusy. Kdo se přihlásí k odběru novinek a následně objedná některý z nově představených telefonů, bude zařazen do slosování o model auta Xiaomi. Šťastlivci navíc mohou získat koloběžku Xiaomi Electric Scooter (konkrétní model však není specifikován) nebo Xiaomi Portable Photo Printer Pro za symbolickou 1 Kč. K řadě Xiaomi 17 pak výrobce přibaluje několik exkluzivních služeb. Mezi ně patří Spotify Premium na 4 měsíce zdarma, jednorázová poukázka Dragonpass do VIP letištního salonku, Google AI Pro na 3 měsíce a YouTube Premium rovněž na 3 měsíce. Z praktického hlediska potěší bezplatná oprava obrazovky během prvních 6 měsíců od zakoupení a také jedna nezáruční oprava bez nákladů na práci v průběhu záruční doby. Xiaomi 17: kompaktní vlajka s obří baterií Základní model Xiaomi 17 cílí na uživatele, kteří preferují kompaktnější rozměry. Telefon disponuje 6,3″ CrystalRes OLED displejem s rozlišením 2656 × 1220 pixelů. Pod kapotou tepe Snapdragon 8 Elite Gen 5 s maximální frekvencí 4,6 GHz v kombinaci s 12 GB RAM a 512GB úložištěm. Xiaomi 17 globálně vyjde ve všech těchto barvách Fotografická výbava spoléhá na optiku Leica Summilux se třemi 50Mpx snímači – hlavním se světelností f/1,67, širokoúhlým (f/2,4) a teleobjektivem (f/2,0) s 5násobným optickým zoomem. Překvapivě velká 6330mAh baterie podporuje 100W drátové a 50W bezdrátové nabíjení. Telefon váží 191 gramů a splňuje certifikaci IP68. Xiaomi 17 Ultra: 200Mpx teleobjektiv jako hlavní tahák Verze Ultra představuje skutečný fotomobil pro náročné. Dominantou je 200Mpx teleobjektiv Leica s ohnisky 75–100 mm a světelností f/2,39, který doplňuje 50Mpx hlavní snímač (f/1,67) a 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv (f/2,2). Xiaomi tak pokračuje v trendu extrémně vysokého rozlišení u teleobjektivů, který odstartovalo už u modelu 15 Ultra. Xiaomi 17 Ultra globálně vyjde ve všech barvách kromě fialové Telefon nabízí 6,9″ HyperRGB OLED displej s rozlišením 2608 × 1200 pixelů a pohání ho stejný Snapdragon 8 Elite Gen 5, tentokrát v kombinaci s 16 GB RAM. Zajímavé je, že baterie má „pouze“ 6000 mAh – tedy méně než základní model – a podporuje 90W drátové nabíjení. Rozměry 162,9 × 77,6 × 8,29 mm a hmotnost 218,4 gramů odpovídají robustnější konstrukci. Software a konektivita Oba telefony běží na Androidu s nadstavbou HyperOS a integrovanou umělou inteligencí Xiaomi Hyper AI. Ta zahrnuje nástroje jako AI Writing, AI Speech Recognition nebo AI Interpreter. Nechybí ani Circle to Search with Google a integrace Google Gemini. Z konektivity stojí za zmínku podpora Bluetooth 6, Wi-Fi 7 a samozřejmě 5G sítí. Který z modelů Xiaomi 17 vás láká více? Zdroje: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon vlajková loď Xiaomi Xiaomi 17 Xiaomi 17 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024