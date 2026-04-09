Nové Xiaomi 17 už nestojí ani 20 tisíc. Nabízí skvělou výbavu v malém těle a pět let aktualizací

Xiaomi 17 12GB/256GB je kompaktní vlajka se Snapdragonem 8 Elite Gen 5, trojitým 50Mpx fotoaparátem Leica a baterií 6 330 mAh Na Alze s kódem ALZADNY15 stojí 19 542 Kč místo 22 990 Kč, u menších prodejců už od 18 990 Kč V této cenové hladině jde o jeden z mála kompaktních vlajkových telefonů s hmotností pod 200 gramů a 100W nabíjením Adam Kurfürst Publikováno: 9.4.2026 16:00 Kompaktní vlajkové telefony s Androidem jsou vzácné. Xiaomi 17 v základní konfiguraci 12GB/256GB nyní koupíte pod 20 tisíc korun — na Alze za 19 542 Kč se slevovým kódem ALZADNY15, u menších prodejců přes Heureku už od 18 990 Kč. Při uvedení na konci února telefon startoval na 22 990 Kč, takže úspora může dosáhnout až 4 000 Kč. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte vlajkový výkon v kompaktním těle pod 200 gramů a oceníte dvoudenní výdrž baterie.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete pokročilý teleobjektiv nebo 1palcový snímač — ty nabízí až dražší Ultra verze.💡 Za cenu pod 20 tisíc dostáváte top procesor, Leica optiku a baterii 6 330 mAh s 100W nabíjením — kombinace, která jinde v této velikosti neexistuje. Proč je Xiaomi 17 zajímavé Xiaomi s modelem 17 cílí na uživatele, kteří chtějí vlajkový výkon bez obřích rozměrů. Telefon váží pouhých 191 gramů, má úhlopříčku 6,3 palce a v kapse na něj zapomenete. Přitom uvnitř najdete stejný Snapdragon 8 Elite Gen 5 jako v dražší Ultra verzi — žádné kompromisy ve výkonu. Měli jsme možnost oba modely porovnat vedle sebe a sedmnáctka překvapila tím, že na první úchop poznáte, jak přirozeně leží v ruce. Palcem obsáhnete prakticky celý displej a ovládání jednou rukou je samozřejmostí. Displej a fotoaparát v praxi Displej typu LTPO AMOLED nabízí rozlišení 2 656 × 1 220 pixelů s hustotou 460 ppi — jedna z nejvyšších hodnot v celé třídě smartphonů. Obnovovací frekvence se adaptivně přizpůsobuje od 1 do 120 Hz, což šetří baterii při statickém obsahu a zajišťuje plynulost při scrollování. Špičkový jas 3 500 nitů zaručuje čitelnost i na přímém slunci, což uživatelé v recenzích opakovaně potvrzují. Fotoaparát staví na trojici 50Mpx objektivů Leica. Hlavní snímač Light Fusion 950 o velikosti 1/1,31 palce s clonou f/1.67 a optickou stabilizací exceluje ve dne i v noci. Teleobjektiv 60 mm s 2,6násobným optickým zoomem se osvědčí u portrétů díky příjemné perspektivě a možnosti makra od 10 cm. Ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 102° je slušný za světla, v noci ale podle našich zkušeností ztrácí dech — to je daň za kompaktnější tělo oproti Ultra verzi. Baterie a nabíjení: menší telefon, větší výdrž Možná největší překvapení celého telefonu. Kompaktní Xiaomi 17 má baterii 6 330 mAh — větší než dražší Ultra s 6 000 mAh. V kombinaci s menším displejem to v praxi znamená, že sedmnáctka vydrží déle, přibližně o hodinu zapnutého displeje navíc. Uživatelé na Alze opakovaně zmiňují dvoudenní výdrž při běžném používání. Nabíjení je stejně zajímavé. Xiaomi 17 podporuje 100W kabelové nabíjení s kompatibilitou PPS PD — nepotřebujete proprietární nabíječku. 50W bezdrátové nabíjení ocení ti, kdo preferují život bez kabelů, a 22,5W reverzní nabíjení pomůže v nouzi dobít sluchátka nebo hodinky. Počítejte ale s tím, že adaptér není součástí balení — to je daň za nařízení EU. Praktická stránka: porty, odolnost, software Telefon nabízí dual SIM (nano + nano nebo nano + eSIM), NFC pro bezkontaktní platby, USB-C 3.2 Gen 1 a infračervený port pro ovládání domácích spotřebičů. Certifikace IP68 zajišťuje odolnost proti prachu a ponoření až do hloubky 4 metrů na 30 minut. Ultrazvuková čtečka otisků v displeji funguje podle recenzí bleskově a spolehlivě. Software běží na Androidu 16 s nadstavbou HyperOS 3. Xiaomi slibuje pět velkých aktualizací systému a 6 let bezpečnostních záplat. Systém je svižný a odladěný, i když uživatelé přecházející ze Samsungu zmiňují, že si potřebují pár dní zvykat na jiné uspořádání menu. Co říkají uživatelé Na Alze má Xiaomi 17 hodnocení 5,0 z 5 od 241 zákazníků, přičemž 99 % z nich telefon doporučuje. Nejčastěji chválí kompaktní velikost, výdrž baterie, rychlost systému a kvalitu fotoaparátu. Jeden uživatel dokonce zmiňuje, že telefon přežil pád ze 3,5 metru na dlažbu bez jediného škrábnutí díky přibalenému obalu. Kritické hlasy se objevují především u detailů. Přibalený plastový kryt klouže v ruce a řada uživatelů doporučuje rychle pořídit kvalitnější alternativu. Někteří zmiňují, že širokoúhlý objektiv má menší záběr než konkurence a adaptér pro rychlé nabíjení je nutné dokoupit samostatně. Ojediněle se objevují stížnosti na přechod z jiného prostředí — zejména uživatelé Samsungu potřebují několik dní na adaptaci. Kdy to smysl nedává Pokud je pro vás fotografování prioritou číslo jedna a chcete 1palcový snímač s technologií LOFIC nebo mechanický teleobjektiv s plynulým zoomem 75–100 mm, měli byste se podívat na Xiaomi 17 Ultra. To ale stojí od 35 999 Kč — rozdíl třinácti tisíc korun. Xiaomi 17 fotí velmi dobře, ale Ultra fotí jinak — s ambicí přiblížit se kompaktním fotoaparátům. Xiaomi 17 (vlevo) a Xiaomi 17 Ultra (vpravo) Zvažte také, pokud potřebujete větší displej pro konzumaci videoobsahu. Úhlopříčka 6,3 palce je pro kompaktní telefon výhodou, ale pro sledování filmů a seriálů může být 6,9palcový panel Ultra pohodlnější. A pokud přecházíte ze Samsungu a nechcete se učit nové prostředí, může být adaptace na HyperOS zpočátku frustrující. Verdikt: pro koho se vyplatí Xiaomi 17 je aktuálně jedna z nejlepších kompaktních vlajkových lodí s Androidem, kterou si můžete koupit. Za cenu pod 20 tisíc korun dostáváte top procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, trojitý 50Mpx fotoaparát Leica, baterii 6 330 mAh s 100W nabíjením a kompaktní tělo pod 200 gramů. Tato kombinace jinde na trhu v této velikosti neexistuje. Naopak pokud je fotografie vaší hlavní disciplínou a jste ochotni připlatit 13 tisíc za pokročilejší optiku, Ultra verze nabízí technologie, které jinde nenajdete. Pro všechny ostatní je základní Xiaomi 17 telefonem, který umí víc, než většina lidí využije. Sáhli byste po kompaktní sedmnáctce, nebo byste raději připlatili za Ultra s pokročilejším fotoaparátem? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi