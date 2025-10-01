TOPlist

AnTuTu má nového krále! Je jím monstrózní Xiaomi 17 Pro Max, druhé a třetí místo také nepřekvapí

  • Série Xiaomi 17 se dostala na první tři místa nejnovějšího žebříčku výkonu AnTuTu
  • Všechny tři modely používají nejnovější čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Dominance asi nebude trvat dlouho – Honor Magic 8 dosáhl ještě vyššího skóre

Jakub Kárník
Jakub Kárník
1.10.2025 20:00
xiaomi 17 pro antutu

Čínská firma Xiaomi představila sérii Xiaomi 17 jako vůbec první telefony s čipsetem Snapdragon 8 Elite Gen 5, a tak není divu, že si v nejnovějším žebříčku výkonu AnTuTu odnesla zlatou, stříbrnou i bronzovou medaili. Konkurence totiž zatím své vlajkové lodě s tímto čipsetem ani nepředstavila.

Na prvním místě se umístil Xiaomi 17 Pro Max s průměrným skóre 3 507 568 bodů, hned za ním následuje Xiaomi 17 Pro s 3 503 549 body a na třetím místě je základní Xiaomi 17 s 3 492 566 body.

AnTuTu V11: nelze srovnávat s minulostí

Důležité upozornění: nejnovější žebříček používá AnTuTu V11, což je aktualizovaná verze benchmarkovacího softwaru. AnTuTu samo upozorňuje, že skóre z V11 nelze srovnávat s V10, protože se změnila metodika testování.

Xiaomi 17 AnTuTu

To znamená, že čísla, která vidíte teď, nejsou srovnatelná s předchozími měsíci. Kdyby zůstala stará metodika, výsledky by vypadaly jinak. Takhle vlastně všichni začínají od nuly.

Zbytek top 10: jen čínské telefony

Za první trojicí Xiaomi následují další čínské vlajkové lodě, většinou vybavené starším čipsetem Snapdragon 8 Elite (bez přídomku „Gen 5“):

  • 4. místo: iQOO Neo 10 Pro+ (Snapdragon 8 Elite) – 3 342 128 bodů
  • 5. místo: Vivo X200 Ultra (Snapdragon 8 Elite) – 3 324 527 bodů
  • 6. místo: RedMagic 10 Pro+ (Snapdragon 8 Elite Leading Version) – 3 204 561 bodů
  • 7. místo: Oppo Find X8 Ultra (Snapdragon 8 Elite) – 3 137 585 bodů
  • 8. místo: Honor GT Pro (přetaktovaný Snapdragon 8 Elite) – 3 132 141 bodů
  • 9. místo: Vivo X200S (Dimensity 9400+) – 3 063 873 bodů
  • 10. místo: Redmi K80 Pro (Snapdragon 8 Elite) – 2 947 253 bodů

Všimněte si, že v celém žebříčku není ani jeden telefon, který by byl oficiálně dostupný v Česku. Jde výhradně o čínský trh, kde výrobci obvykle nejdřív testují své novinky.

Honor Magic 8 asi Xiaomi sesadí

Xiaomi si dominanci na žebříčku AnTuTu nejspíš dlouho neužije. Nedávno se totiž objevilo skóre telefonu Honor Magic 8, který také používá Snapdragon 8 Elite Gen 5, a jeho výsledek je ještě vyšší než u Xiaomi 17 Pro Max.

Jakmile se Honor Magic 8 oficiálně představí a objeví se v dalším měsíčním žebříčku AnTuTu, Xiaomi pravděpodobně spadne na nižší příčky. A s přibývajícími telefony s tímto čipsetem se žebříček bude měnit každý měsíc.

Co to znamená v praxi?

AnTuTu je syntetický benchmark, který testuje procesor, grafiku, paměť a úložiště. Výsledné skóre ale neříká všechno o tom, jak telefon funguje v běžném používání. Telefon s nižším skóre může být třeba rychlejší při otevírání aplikací, mít lepší optimalizaci systému nebo lepší výdrž baterie.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 je bezpochyby výkonný čipset, ale rozdíly mezi telefony v TOP 10 jsou minimální. V praxi byste rozdíl mezi prvním a pátým místem sotva poznali.

Pro nás v Česku je to navíc čistě akademická debata – ani jeden z těchto telefonů u nás oficiálně nekoupíte. Xiaomi 17 zatím vychází jen v Číně, stejně jako většina ostatních modelů v žebříčku.

Sledujete benchmarky AnTuTu, nebo vás to nezajímá?

Zdroj: Notebookcheck, AnTuTu

Jakub Kárník

Jakub Kárník
