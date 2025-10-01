AnTuTu má nového krále! Je jím monstrózní Xiaomi 17 Pro Max, druhé a třetí místo také nepřekvapí Hlavní stránka Zprávičky Série Xiaomi 17 se dostala na první tři místa nejnovějšího žebříčku výkonu AnTuTu Všechny tři modely používají nejnovější čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 Dominance asi nebude trvat dlouho – Honor Magic 8 dosáhl ještě vyššího skóre Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Čínská firma Xiaomi představila sérii Xiaomi 17 jako vůbec první telefony s čipsetem Snapdragon 8 Elite Gen 5, a tak není divu, že si v nejnovějším žebříčku výkonu AnTuTu odnesla zlatou, stříbrnou i bronzovou medaili. Konkurence totiž zatím své vlajkové lodě s tímto čipsetem ani nepředstavila. Na prvním místě se umístil Xiaomi 17 Pro Max s průměrným skóre 3 507 568 bodů, hned za ním následuje Xiaomi 17 Pro s 3 503 549 body a na třetím místě je základní Xiaomi 17 s 3 492 566 body. AnTuTu V11: nelze srovnávat s minulostí Důležité upozornění: nejnovější žebříček používá AnTuTu V11, což je aktualizovaná verze benchmarkovacího softwaru. AnTuTu samo upozorňuje, že skóre z V11 nelze srovnávat s V10, protože se změnila metodika testování. To znamená, že čísla, která vidíte teď, nejsou srovnatelná s předchozími měsíci. Kdyby zůstala stará metodika, výsledky by vypadaly jinak. Takhle vlastně všichni začínají od nuly. Zbytek top 10: jen čínské telefony Za první trojicí Xiaomi následují další čínské vlajkové lodě, většinou vybavené starším čipsetem Snapdragon 8 Elite (bez přídomku „Gen 5“): 4. místo: iQOO Neo 10 Pro+ (Snapdragon 8 Elite) – 3 342 128 bodů 5. místo: Vivo X200 Ultra (Snapdragon 8 Elite) – 3 324 527 bodů 6. místo: RedMagic 10 Pro+ (Snapdragon 8 Elite Leading Version) – 3 204 561 bodů 7. místo: Oppo Find X8 Ultra (Snapdragon 8 Elite) – 3 137 585 bodů 8. místo: Honor GT Pro (přetaktovaný Snapdragon 8 Elite) – 3 132 141 bodů 9. místo: Vivo X200S (Dimensity 9400+) – 3 063 873 bodů 10. místo: Redmi K80 Pro (Snapdragon 8 Elite) – 2 947 253 bodů Všimněte si, že v celém žebříčku není ani jeden telefon, který by byl oficiálně dostupný v Česku. Jde výhradně o čínský trh, kde výrobci obvykle nejdřív testují své novinky. Honor Magic 8 asi Xiaomi sesadí Xiaomi si dominanci na žebříčku AnTuTu nejspíš dlouho neužije. Nedávno se totiž objevilo skóre telefonu Honor Magic 8, který také používá Snapdragon 8 Elite Gen 5, a jeho výsledek je ještě vyšší než u Xiaomi 17 Pro Max. Jakmile se Honor Magic 8 oficiálně představí a objeví se v dalším měsíčním žebříčku AnTuTu, Xiaomi pravděpodobně spadne na nižší příčky. A s přibývajícími telefony s tímto čipsetem se žebříček bude měnit každý měsíc. Co to znamená v praxi? AnTuTu je syntetický benchmark, který testuje procesor, grafiku, paměť a úložiště. Výsledné skóre ale neříká všechno o tom, jak telefon funguje v běžném používání. Telefon s nižším skóre může být třeba rychlejší při otevírání aplikací, mít lepší optimalizaci systému nebo lepší výdrž baterie. Snapdragon 8 Elite Gen 5 je bezpochyby výkonný čipset, ale rozdíly mezi telefony v TOP 10 jsou minimální. V praxi byste rozdíl mezi prvním a pátým místem sotva poznali. Pro nás v Česku je to navíc čistě akademická debata – ani jeden z těchto telefonů u nás oficiálně nekoupíte. Xiaomi 17 zatím vychází jen v Číně, stejně jako většina ostatních modelů v žebříčku. Sledujete benchmarky AnTuTu, nebo vás to nezajímá? Zdroj: Notebookcheck, AnTuTu O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AnTuTu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Xiaomi 17 Mohlo by vás zajímat Jaké Android telefony jsou nejrychlejší? AnTuTu zveřejnilo tradiční žebříček, král vás nepřekvapí Adam Kurfürst 8.12.2024 AnTuTu má nového krále! Android poprvé překonává hranici 3 milionů bodů Jakub Kárník 3.10.2024 Čínské dělo válcuje AnTuTu! Kdo stojí za nejvýkonnějším Android telefonem? Adam Kurfürst 1.7.2024 TOP 10 nejvýkonnějších telefonů za říjen 2021 dle AnTuTu. Najdete tam i ten váš? Jakub Kárník 3.11.2021 TOP 10 nejvýkonnějších Androidů dle AnTuTu za duben! Najdete na seznamu i váš model? Jakub Kárník 1.5.2024 Qualcomm Snapdragon 8 Elite je naprosté dělo! V testu dosáhnul skvělých výsledků Adam Kurfürst 20.10.2024