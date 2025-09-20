Prezident Xiaomi srovnal novou vlajku s iPhonem 17 Pro. Obdélníkový modul na zádech jsme měli první, reaguje na připomínky Hlavní stránka Zprávičky Lu Weibing srovnával připravované Xiaomi 17 Pro s iPhonem 17 Pro Xiaomi 17 Pro dostane horizontální pruh se zadním displejem a fotoaparáty Dodatečný displej umožní pořizování selfie zadními fotoaparáty Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.9.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Prezident společnosti Xiaomi Lu Weibing včera večer v živém přenosu představil design chystané vlajkové lodě Xiaomi 17 Pro a porovnal ji s nedávno uvedeným iPhonem 17 Pro. Během streamu reagoval na dotazy fanoušků ohledně údajné podobnosti obou telefonů a ukázal první reálné snímky nového modelu. Horizontální pruh s displejem míří na záda telefonu Xiaomi 17 Pro zaujme především horizontálně orientovaným pruhem, který zabere přibližně třetinu zadní strany telefonu. V tomto designovém prvku najdeme nejen sestavu fotoaparátů, ale především sekundární dotykový displej s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení. Xiaomi 17 Pro (vlevo) a iPhone 17 Pro (vpravo) Zadní displej nabídne praktické využití – půjde s ním pořizovat selfie pomocí hlavních fotoaparátů, což zajistí výrazně kvalitnější autoportréty než běžná přední kamera. Obrazovka bude zobrazovat notifikace, widgety a další přizpůsobitelný obsah podle preferencí uživatele. Reakce na podobnost s iPhonem? Design používáme od roku 2021 Lu Weibing během prezentace reagoval na komentáře o podobnosti s designem iPhonu 17 Pro. Velký obdélníkový modul s fotoaparáty podle něj Xiaomi použilo už u modelu Mi 11 Ultra z roku 2021, tedy dlouho před současnými trendy. iPhone 17 Pro (vlevo) a Xiaomi Mi 11 Ultra (vpravo) Šéf mobilní divize Xiaomi přiznal, že design smartphonů se v posledních letech výrazně sjednotil. Přední strany telefonů jsou prakticky k nerozeznání, proto výrobci experimentují především se zadní stranou. Sekundární displej na Xiaomi 17 Pro představuje podle Lu Weibinga způsob, jak přinést na trh něco skutečně nového a praktického. Xiaomi 17 Pro se oficiálně představí ještě tento měsíc, společně se standardní verzí Xiaomi 17. Oba modely by měly dostat procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 a vylepšenou sestavu fotoaparátů ve spolupráci s Leicou. Co říkáte na design s dodatečným displejem na zadní straně? Zdroj: ITHome O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple iPhone 17 čína Xiaomi Xiaomi 17 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024