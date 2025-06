7000mAh baterie v kompaktním těle? Xiaomi 16 slibuje technologický zázrak

Patnáctkové generace vlajkových telefonů Xiaomi jsme se dočkali na globálním trhu teprve v únoru, ale už teď začínají z Číny prosakovat první konkrétní informace o chystaném Xiaomi 16. A pokud se potvrdí, budou tu minimálně dvě zásadní novinky, u kterých se hodí zpozornět – obří baterie a nový hlavní fotoaparát. Zároveň je tu i jedno zklamání, které možná odradí fotografické nadšence.

Když Xiaomi letos představilo základní vlajkový model 15, fotografické nadšence nepotěšilo. Oproti modelu 14 dostal horší teleobjektiv s přiblížením jen 2,6× místo původních 3,2×. Právě periskopický objektiv pro násobně větší přiblížení byl proto na seznamu přání mnoha uživatelů pro další generaci. Jenže teď to vypadá, že k žádnému zlepšení nedojde.

Podle informací od indického leakera Kartikeye Singha, který se v minulosti trefil do několika specifikací Xiaomi telefonů, se plány na periskopický teleobjektiv u Xiaomi 16 zřejmě rozplynuly. Zatímco ranější prototypy tento modul údajně měly, ty novější se už vrátily k osvědčenému senzoru ISOCELL JN5, který najdeme už v současné generaci.

V praxi to znamená, že se opět spokojíme s 2,6× optickým přiblížením, což je ve světě vlajkových lodí podprůměrná hodnota. Pro srovnání – základní Galaxy S25 nabízí 3× zoom, iPhone 16 Pro má periskop s 5×, stejně jako Pixel 9 Pro.

Hlavní fotoaparát: Konečně změna po třech generacích

Zatímco teleobjektiv zůstane beze změny, hlavní fotoaparát by se měl konečně dočkat zásadní inovace. Už od modelu Xiaomi 13 využívá značka stále dokola stejný 50Mpx senzor OmniVision OVX900 s Leica optikou a světelností f/1.6. Ten sice fotí velmi dobře, ale změna už by čínské vlajce prospěla.

Nově by Xiaomi 16 mělo dostat senzor OmniVision QV50Q o velikosti 1/1,3″, což je prakticky identická velikost jako u současného snímače. Hlavní výhodou má být technologie LOFIC pro výrazně lepší HDR. Ta v praxi funguje na podobném principu jako dual-native ISO – každý pixel umí pracovat zároveň ve dvou různých režimech citlivosti, čímž dokáže zachytit mnohem větší dynamický rozsah bez přepalů či ztráty detailů ve stínech.

Zajímavý je také příslib zlepšeného autofokusu, což by mohlo vyřešit občasné problémy s ostřením u současných modelů. Rychlejší ostření by navíc mělo být energeticky úspornější. Otázkou zůstává, zda nový senzor nabídne také lepší kvalitu v horších světelných podmínkách – právě tam totiž už OVX900 začíná za nejlepší konkurencí mírně zaostávat.

7 000 mAh baterie? To zní jako vtip, ale možná není

Nejkontroverznější a zároveň nejzajímavější spekulací je zmínka o gigantické 7 000mAh baterii. Jestli se tato informace potvrdí, půjde o naprostý unikát menších vlajek. Pro představu – současný model má 5 240 mAh, což už je samo o sobě nadprůměrná hodnota (Galaxy S25 má jen 4 000 mAh, iPhone 16 Pro přibližně 3 500 mAh). Další otázkou je, zda se telefon s takto obří baterií dostane i do Evropy.

Tenčí rámečky a výkonnější procesor

Mezi další očekávané novinky patří tenčí rámečky kolem displeje díky použití technologie LIPO, kterou už implementovalo už konkurenční Vivo. V praxi to znamená, že obvody pod displejem jsou uspořádány efektivněji, což uvolňuje místo a umožňuje tenčí okraje kolem rámečků.

O výkon se má postarat Snapdragon 8 Elite Gen 2, nástupce současného čipsetu, který najdeme v Xiaomi 15. Ten v benchmarcích vysoko překonával i loňský Snapdragon 8 Gen 3, takže od druhé generace se dá očekávat, že posune laťku ještě výš. Mnohem důležitější než hrubý výkon bude ale energetická efektivita – právě v kombinaci s masivní baterií by mohla zajistit rekordní výdrž.

Pokud se tyto spekulace potvrdí, zdá se, že Xiaomi se u své příští vlajkové lodi zaměřuje především na dva aspekty – výdrž a vylepšení hlavního fotoaparátu. To je v principu rozumná strategie, protože právě to jsou parametry, které běžní uživatelé ocení nejvíce.

Na druhou stranu, rozhodnutí nevylepšit teleobjektiv je překvapivé, zvlášť když současná generace v tomto ohledu mírně zklamala.

Na oficiální představení si však ještě počkáme zhruba do prosince, takže nelze vyloučit, že finální specifikace se budou od současných úniků lišit. Pokud má Xiaomi v rukávu ještě nějaké překvapení, mohl by to být velmi zajímavý telefon.

Jak se těšíte na Xiaomi 16?

Zdroj: NotebookCheck