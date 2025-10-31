Xiaomi 15T vs 15T Pro: který vybrat a proč? Hlavní stránka Články Xiaomi 15T a 15T Pro se liší hlavně v čipsetu, fotoaparátu a rychlosti nabíjení Pro verze má 5× periskopový zoom a 90W nabíjení včetně bezdrátového, základ jen 2× zoom a 67W Cenový rozdíl je v Česku zhruba 3-4 tisíce korun, v akci se dají oba modely sehnat levněji Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 31.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi letos představilo hned dva modely řady 15T – základní 15T a výkonnější 15T Pro. Na první pohled vypadají skoro stejně, mají identickou velikost displeje i baterie. Přesto mezi nimi existují důležité rozdíly, které můžou ovlivnit vaši volbu. Pojďme se podívat, v čem se telefony liší a pro koho je který model vhodnější. Design a displej: skoro totožné telefony Výkon: dobrý vs vynikající Fotoaparát: kde je ten skutečný rozdíl Baterie a nabíjení: rychlost vs ještě větší rychlost Cena: kolik si připlatíte za Pro Který vybrat a proč? Design a displej: skoro totožné telefony Oba telefony sdílejí 6,83palcový AMOLED displej s rozlišením 1280 × 2772 pixelů, Dolby Vision a HDR10+. Základní 15T má obnovovací frekvenci 120 Hz, Pro varianta nabízí 144 Hz. V praxi ale rozdíl nepoznáte – 144 Hz se aktivuje jen v hrstce her a benchmarků, ve zbytku času telefon běží na 120 Hz stejně jako základ. Co se týče designu, 15T má plastový rámeček, 15T Pro hliníkový. Oba telefony ale mají stejné skleněné zadní panely ze skla a certifikaci IP68 pro odolnost proti vodě až do hloubky 3 metrů. Hmotnostní rozdíl je 16 gramů – 15T váží 194 g, Pro pak 210 g. V ruce to znát je, ale ne dramaticky. CHCI XIAOMI 15T Výkon: dobrý vs vynikající Tady přichází první výraznější rozdíl. Xiaomi 15T má čipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4nm proces), zatímco 15T Pro dostalo vlajkový Dimensity 9400+ (3nm proces). V benchmarku AnTuTu 10 nasbíral základ 1,64 milionu bodů, Pro pak 2,68 milionu – skoro o milion víc. V praxi to znamená, že základní 15T zvládne běžné používání, sociální sítě, prohlížeč i hry bez problémů. 15T Pro ale táhne i ty nejnáročnější tituly – Genshin Impact, Call of Duty Mobile nebo CarX Street běží na vysokých nastaveních plynule. Nechci říct, že by 15T tyto tituly nezvládl, naopak mě překvapilo, že třeba v Diablo Immortal byl výkon obou zařízení téměř identický. Jde spíš o jistotu do budoucna a stabilnější (nikoliv nutně krátkodobě vyšší) fpska. Během delšího hraní se ale telefon zahřívá, teplota může přesáhnout 40 °C. To platí hlavně pro Pro verzi, která má výkonnější čip. CHCI XIAOMI 15T PRO Pokud telefon používáte hlavně na sociální sítě, focení a prohlížení webu, základ vám bude stačit. Jestli ale plánujete náročnější hry nebo střih videa, investice do Pro dává logiku. Fotoaparát: kde je ten skutečný rozdíl Tady se telefony rozcházejí nejvíc. Xiaomi 15T má 50MPx hlavní fotoaparát s clonou f/1.7 a senzorem 1/1.55″, což je slušná výbava. K tomu dostanete 12MPx ultraširokoúhlý objektiv a 50MPx teleobjektiv s 2× optickým zoomem. Naproti tomu 15T Pro má výrazně větší hlavní senzor – OmniVision Light Fusion 900 s velikostí 1/1.31″ a světelností f/1.6. Ultraširokoúhlý fotoaparát je stejný, ale teleobjektiv je úplně jiná liga – 50MPx periskopový objektiv s 5× optickým zoomem (115mm ohnisková vzdálenost) a optickou stabilizací. V praxi to znamená, že zatímco na základním 15T pořídíte solidní fotky s lehkým přiblížením, 15T Pro vám umožní fotit vzdálené objekty s výrazně vyšší kvalitou. Periskopový zoom je navíc vybavený OIS, takže snímky jsou ostřejší i při horším osvětlení. Obě kamery navíc spolupracují s Leicou, takže máte k dispozici filtr Leica Natural i Leica Vibrant. Selfie kamerka je u obou telefonů 32MPx se světelností f/2.2, rozdíl tu není žádný. Video umí základ natáčet ve 4K při 60 fps, Pro zvládne dokonce 8K při 30 fps. Baterie a nabíjení: rychlost vs ještě větší rychlost Oba telefony mají identickou baterii s kapacitou 5 500 mAh, což je na dnešní dobu lehký nadprůměr. V reálném provozu to znamená výdrž jeden až dva dny podle intenzity používání. CHCI XIAOMI 15T PRO Rozdíl je v nabíjení. Xiaomi 15T nabízí 67W kabelové nabíjení, které telefon nabije na 50 % za zhruba 25 minut, plně pak za 50 minut. 15T Pro má 90W kabelové nabíjení – na 50 % se dostanete za 15 minut, na 100 % za 36 minut. To je znatelný rozdíl, hlavně když spěcháte. Navíc 15T Pro podporuje 50W bezdrátové nabíjení, což základ vůbec nemá. Takovou rychlost však využijete pouze s proprietální nabíječkou, kterou si budete muset koupit zvlášť. Cena: kolik si připlatíte za Pro V Česku startuje Xiaomi 15T na oficiální ceně 14 990 Kč za verzi 12/256 GB, ale v akčních nabídkách se dá sehnat už za 12 499 Kč. 15T Pro pak oficiálně vyjde na 18 990 Kč za konfiguraci 12/512 GB, v akcích ale můžete ušetřit a pořídit ho za 15 490 Kč. CHCI XIAOMI 15T Cenový rozdíl mezi oběma modely je tedy oficiálně 4 tisíce korun, v akčních cenách pak zhruba 3 tisíce. To není zanedbatelná suma, ale pokud využijete akci, Pro verze vyjde skoro za cenu oficiálního základu – což je velmi zajímavá nabídka. CHCI XIAOMI 15T PRO Který vybrat a proč? Xiaomi 15T si kupte, když: Používáte telefon hlavně na sociální sítě, prohlížení webu a běžné aplikace Nefotíte moc často nebo vám stačí základní zoom Chcete ušetřit 4 tisíce a nevadí vám plastový rámeček Nepotřebujete bezdrátové nabíjení Xiaomi 15T Pro si kupte, když: Hrajete náročné hry nebo stříháte video Fotíte často a chcete kvalitní zoom Oceníte rychlejší a bezdrátové nabíjení Chcete telefon, který vydrží bez výměny 4-5 let Rozdíl mezi oběma telefony není dramatický, ale je tam. Základní 15T je solidní telefon za rozumnou cenu, který pokryje většinu běžných potřeb. 15T Pro je ale výrazně univerzálnější – lépe fotí, rychleji se nabíjí a táhne i náročnější úkoly. Pokud si můžete dovolit připlatit 4 tisíce, investice do Pro má smysl. Jestli ale hledáte rozumný kompromis, základ vám bude stačit. Který model byste si vybrali vy? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi