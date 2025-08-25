Takhle bude vypadat Xiaomi 15T. Telefon se ukázal v obchodě ještě před uvedením Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 15T bylo zachyceno na videu přímo v obchodě před oficiálním uvedením Telefon se pochlubí měděnou barvou a čtvercovým fotomodulem se třemi objektivy Představení obou modelů 15T a 15T Pro očekáváme v průběhu příštího měsíce Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Zatímco oficiální představení připravované řady Xiaomi 15T je stále před námi, jeden z modelů se už stihl ukázat naživo. Konkrétně byl základní model 15T zachycen na videu přímo v obchodě, kde si jej někdo zřejmě prohlížel ještě před plánovaným uvedením. Video odhaluje zajímavý měděný odstín, který připomíná prémiové zpracování vyšších modelů značky. Elegantní měděná varianta s čtvercovým fotomodulem Na uniklém záznamu můžeme vidět Xiaomi 15T v atraktivní měděné barvě, která telefonu dodává prémiový vzhled. Zadní straně dominuje čtvercový kamerový modul, v němž najdeme tři objektivy doplněné bleskem. Design navazuje na současné trendy značky, přičemž čtvercové uspořádání fotoaparátů se stává charakteristickým prvkem novějších vlajkových modelů Xiaomi. Xiaomi 15T Pro :✅ Dimensity 9400+✅ 50MP OVX9100 + 13MP UW + 50MP JN5 5x telephoto✅ 5500mAh🔋90W✅ HRR flat oled, IP69, metal frameXiaomi 15T :✅ Dimensity 8400✅ 50MP + 13MP + 50MP tele✅ 5500mAh🔋67W✅ HRR flat OLED, IP69, plastic frameBoth will get 32MP🤳(likely) pic.twitter.com/OR7j8rLSLU— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) August 24, 2025 Očekávané specifikace odhalují výkonné čipsety Podle dosavadních úniků bude Xiaomi 15T poháněn procesorem MediaTek Dimensity 8400, zatímco model Pro dostane výkonnější Dimensity 9400+. Základní verze údajně nabídne 50Mpx hlavní fotoaparát doplněný 13Mpx ultraširokoúhlým objektivem a 50Mpx teleobjektivem a dražší varianta by na tom měla být s ohledem na fotoaparáty velmi podobně, jen možná dostane vyšší optický zoom. Baterie s kapacitou 5 500 mAh podpoří 67W nabíjení u základního modelu, respektive 90W u verze Pro. Spekuluje se také o tom, že dražší verze obdrží kovový rám, zatímco standardní 15T by opět vsadilo na plastový. Xiaomi 14T vyšlo v podobné barvě Titan Gray Oba telefony pak mají disponovat plochým OLED displejem s vysokou obnovovací frekvencí a certifikací IP69 pro maximální odolnost proti vodě a prachu. Cena a dostupnost Řada Xiaomi 15T se bude cenově pohybovat v pásmu vyšší střední třídy až vlajkové kategorie – základní model by stejně jako loni mohl vyjít na 14 999 Kč, kdežto Pro model na 20 999 Kč – a na trh s nejvyšší pravděpodobností dorazí někdy v průběhu následujícího měsíce. Na přesné datum si však ještě budeme muset počkat. Těšíte se na novou řadu Xiaomi 15T s výkonným MediaTek procesorem? Zdroje: @refacelexpressmx/TikTok, @Gadgetsdata/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon únik Xiaomi Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024