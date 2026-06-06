TOP Android telefon do 10 tisíc: Xiaomi 15T zase zlevnilo, teď ho koupíte za 8 743 Kč Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 15T (12/256 GB) je telefon vyšší střední třídy s 6,83" AMOLED displejem se 120 Hz a trojicí fotoaparátů s optikou Leica Summilux Na Heurece teď stojí od 8 743 Kč místo 12 499 Kč při uvedení loni v září (úspora 3 756 Kč) Za tuto cenu je navíc o zhruba 4 250 Kč levnější než nově uvedený nástupce 17T (12 999 Kč), přitom sdílí hlavní Leica snímač Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.6.2026 14:18 Žádné komentáře 0 Xiaomi před nedávnem uvedlo řadu 17T, což stáhlo ceny loňské generace zase o něco dolů. Xiaomi 15T se 12 GB RAM a 256 GB úložištěm teď seženete od 8 743 Kč místo 12 499 Kč z loňského září. Pyšní se přitom výkonným čipsetem a fotoaparáty Leica. CHCI XIAOMI 15T V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velký AMOLED displej, Leica fotoaparát a dlouhou výdrž za výhodnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud hodně fotíte na velký zoom – periskopický teleobjektiv má až novější 17T, ne 15T.💡 Za 8 743 Kč dostanete telefon, který je o zhruba 4 250 Kč levnější než nový nástupce a v běžném použití nabídne velmi podobný zážitek. Proč je 15T zajímavý Řada T od Xiaomi dlouhodobě staví na poměru cena/výkon a partnerství s Leica. Patnáctka nabízí velký 6,83″ displej, schopný čipset i velkou baterii, a recenzenti ji označovali za jeden z nejlépe vyvážených telefonů své třídy. Hlavní lákadlo je fotoaparát s optikou Leica Summilux, který i v běžných i horších světelných podmínkách odvádí velmi dobrou práci. Když cena spadla na 8 743 Kč, posouvá se 15T do kategorie, kde je obtížné mu konkurovat výbavou. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Displej je 6,83″ AMOLED s rozlišením 1,5K, frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem až 3 200 nitů, takže je dobře čitelný i na slunci a doplňuje ho Dolby Vision i HDR10+. O výkon se stará procesor MediaTek Dimensity 8400-Ultra s 12 GB RAM a 256 GB úložištěm UFS 4.1 – na běžný provoz, multitasking i hraní výkon bohatě stačí. Fotovýbavu tvoří 50Mpx hlavní snímač Light Fusion 800 s OIS, doplněný 50Mpx teleobjektivem (2× zoom) a 12Mpx ultraširokoúhlým objektivem, vepředu je 32Mpx selfie kamera. O výdrž se stará baterie 5 500 mAh se 67W nabíjením a telefon nabízí i krytí IP68, stereo reproduktory s Dolby Atmos, Wi-Fi 6E a NFC. Systémově běží na nadstavbě HyperOS s funkcemi umělé inteligence a integrovaným Google Gemini. KOUPIT ZA 8 743 KČ Xiaomi 15T za 8 743 Kč, nebo nový 17T za 12 999 Kč? Tohle je teď nejčastější otázka. Nově uvedený Xiaomi 17T startuje na 12 999 Kč a oproti 15T přináší tři hlavní změny: 5× periskopický teleobjektiv Leica (115mm) i v základním modelu, novější procesor Dimensity 8500-Ultra a větší křemíkovo-uhlíkovou baterii 6 500 mAh. Navíc je kompaktnější (6,59″ displej) a běží rovnou na HyperOS 3. Nový 17T za 12 999 Kč dává smysl, pokud hodně fotíte na zoom a chcete skutečný periskopický teleobjektiv, preferujete menší tělo do jedné ruky, nebo prostě chcete nejnovější model s nejdelší perspektivou aktualizací. Xiaomi 15T za 8 743 Kč naopak stačí většině lidí, kteří chtějí velký displej, výborný hlavní Leica fotoaparát a velkou baterii – a nechtějí připlácet zhruba 4 250 Kč hlavně za vyšší zoom. V každodenním provozu bude rozdíl mezi oběma telefony menší, než byste podle cenovky očekávali. VYUŽÍT SLEVU NA 15T Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte telefon s velkým AMOLED displejem, kvalitním Leica fotoaparátem a dlouhou výdrží a nepotřebujete nejvyšší zoom, je Xiaomi 15T za 8 743 Kč jedna z nejvýhodnějších voleb na trhu – proti ceně 12 499 Kč při uvedení i proti nové ceně 17T. Naopak pokud jste fotograf a chcete periskopický 5× teleobjektiv, kompaktnější tělo nebo nejnovější model, vyplatí se připlatit za 17T. Pro většinu uživatelů ale 15T za tuhle cenu nabídne skvělý poměr cena/výbava bez pocitu kompromisu. OBJEDNAT XIAOMI 15T Sáhli byste raději po levnějším 15T, nebo si připlatíte za periskopický teleobjektiv nového 17T? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce android telefon Sleva Xiaomi Xiaomi 15T Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025