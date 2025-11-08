Nejlepší telefon za 11 tisíc? Xiaomi 15T teď pořídíte v super akci, má foťáky Leica, vysoký výkon a slušnou baterii Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 15T kleslo v Česku pod hranici 11 tisíc korun z původních 14 999 Kč Telefon kombinuje optiku Leica Summilux s 50Mpx snímačem Light Fusion 800 Nabízí 6,83" displej s jasem 3 200 nitů a certifikací IP68 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi 15T dorazilo na český trh teprve před několika měsíci s doporučenou cenou 14 999 Kč. Během zaváděcí akce se dalo pořídit za 12 499 Kč, ale nyní jeho cena klesla dokonce pod hranici 11 tisíc korun. Za tyto peníze dostáváte telefon s optikou Leica, výkonným procesorem MediaTek Dimensity 8400-Ultra a dalšími funkcemi, které běžně najdete až u dražších modelů. Fotoaparáty s optikou Leica Summilux Displej s jasem 3 200 nitů a ochranou Gorilla Glass Čipset MediaTek Dimensity 8400-Ultra a dlouhá výdrž Odolnost IP68 a prémiové funkce Skvělá nabídka za současnou cenu Fotoaparáty s optikou Leica Summilux Hlavní předností Xiaomi 15T jsou bezesporu fotoaparáty vyvinuté ve spolupráci s německou firmou Leica. Primární 50Mpx snímač Light Fusion 800 s velikostí 1/1,55″ disponuje světelností f/1,7 a optickou stabilizací obrazu. Xiaomi uvádí dynamický rozsah 13,2 EV, což odpovídá parametrům profesionálních fotoaparátů. Kromě hlavního snímače dostáváte 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv se světelností f/2,2 a 50Mpx teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností 46 mm (ekvivalent dvojnásobného přiblížení) a clonou f/1,9. Všechny objektivy využívají asférické čočky Leica Summilux s antireflexní vrstvou pro minimalizaci odlesků. CHCI XIAOMI 15T V AKCI Pro natáčení videí telefon podporuje 10bitový LOG formát ve 4K při 60 fps a HDR10+ napříč všemi ohniskovými vzdálenostmi. Profesionální režim umožňuje import vlastních LUT pro barevné korekce přímo v telefonu. Displej s jasem 3 200 nitů a ochranou Gorilla Glass Xiaomi 15T disponuje 6,83″ AMOLED panelem s rozlišením 1,5K (2712 × 1220 pixelů) a hustotou 447 ppi. Displej nabízí 120Hz obnovovací frekvenci s možností okamžitého vzorkování dotyku až 2 560 Hz v herním režimu. Maximální jas dosahuje hodnoty 3 200 nitů, což zajišťuje výbornou čitelnost i na přímém slunci. Panel podporuje 12bitovou barevnou hloubku pro zobrazení více než miliardy barev a kontrastní poměr 5 000 000:1. Pro ochranu zraku Xiaomi implementovalo PWM stmívání na frekvenci 3 840 Hz a získalo certifikace TÜV Rheinland pro nízké modré světlo a eliminaci blikání. Displej chrání sklo Corning Gorilla Glass 7i. Čipset MediaTek Dimensity 8400-Ultra a dlouhá výdrž Pod kapotou pracuje procesor MediaTek Dimensity 8400-Ultra vyrobený 4nm technologií s jádry ARM Cortex-A725. V testované konfiguraci dostáváte 12 GB operační paměti LPDDR5X a 256 GB úložiště UFS 4.1. Pro udržení nízkých teplot během náročného používání telefon využívá chladicí systém Xiaomi 3D IceLoop s grafitovou vrstvou na středním rámečku. Baterie s kapacitou 5 500 mAh představuje největší akumulátor v řadě Xiaomi T. Podporuje 67W drátové nabíjení, které doplní energii na 100 % za 50 minut. Xiaomi garantuje zachování minimálně 80 % kapacity po 1 600 nabíjecích cyklech, což odpovídá zhruba čtyřem rokům běžného používání. Odolnost IP68 a prémiové funkce Xiaomi 15T získalo certifikaci IP68 pro odolnost proti vodě a prachu. Telefon vydrží ponoření do hloubky 3 metrů po dobu 30 minut. Tělo telefonu má tloušťku pouhých 7,5 mm a váží 195 gramů. K dispozici jsou tři barevné varianty včetně exkluzivní zlaté Rose. Mezi další vybavení patří duální reproduktory s Dolby Atmos, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC pro bezkontaktní platby a infračervený vysílač. Telefon běží na systému Xiaomi HyperOS založeném na Androidu s integrací služeb Google včetně asistenta Gemini. KOUPIT XIAOMI 15T Zajímavostí je funkce Xiaomi Astral Communication, která díky tuneru Surge T1S optimalizuje příjem signálu v různých situacích držení telefonu. Po aktualizaci bude k dispozici také offline komunikace na vzdálenost až 1,3 km bez mobilního signálu. Skvělá nabídka za současnou cenu Xiaomi 15T představuje zajímavou volbu pro náročnější uživatele, kteří hledají kvalitní fotoaparáty a prémiové funkce za rozumnou cenu. S aktuální cenou pod 11 tisíc korun konkuruje telefonům jako Samsung Galaxy A55 nebo Nothing Phone (2a), přičemž nabízí výrazně lepší fotoaparáty s optikou Leica a vyšší výkon. Pokles o téměř 4 tisíce korun z původní ceny dělá z Xiaomi 15T jednu z nejzajímavějších nabídek na trhu. Za tyto peníze těžko najdete jiný telefon s certifikací IP68, trojicí kvalitních fotoaparátů a displejem s jasem přes 3 000 nitů. Zvažujete koupi Xiaomi 15T za současnou cenu? 