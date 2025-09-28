Chcete Xiaomi 15T Pro za třetinu ceny? Tady vás za dva roky vyjde na pouhých 6 696 Kč Hlavní stránka Články Xiaomi 15T Pro si můžete pronajmout jen za 279 Kč/měs. Za dva roky vás tak vyjde na pouhých 6 696 Kč To je oproti běžné cenovce 18 990 Kč téměř třetina Sdílejte: Komerční článek Publikováno: 28.9.2025 13:00 Žádné komentáře 0 Komerční článek Xiaomi 15T a 15T Pro jsou tady. Nástupce extrémně populárního smartphonu od Xiaomi zamířil do prodeje a nutno říct, že letošní generace je ještě zajímavější. Opět jde o skvěle vybavený telefon přibližující se vlajkovkám, ovšem za výrazně nižší ceny. A co víc, u Mobil Pohotovosti pořídíte novinku mimořádně výhodně – můžete ušetřit až 11 640 Kč, nebo si ji pronajmout za pouhých 279 Kč měsíčně, kdy vás vyjde téměř na třetinu běžné ceny. KOUPIT XIAOMI 15T VÝHODNĚ Periskopický teleobjektiv a AI v češtině Hlavní zbraní Xiaomi 15T a 15T Pro jsou skvělé foťáky s optikou Leica, v případě vyššího modelu pak přichází zcela nový 50Mpx periskopický teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Špičkový je i 6,83″ AMOLED displej se 144Hz frekvencí či vlajkový čipset Dimensity 9400+, kterému už v základu sekunduje 12GB RAM a 256GB úložiště. Samozřejmostí je pak i velká 5 500mAh baterie s podporou rychlého 90W nabíjení. Novinky také mají jednu velmi důležitou přidanou hodnotu pro tuzemské uživatele. Xiaomi 15T a 15T Pro jsou totiž doslova prošpikované funkcemi umělé inteligenci, a to s plnou podporou češtiny. A nechybí dokonce ani funkce jako Circle to Search nebo pochopitelně Google Gemini. Pročko za třetinu ceny Xiaomi 15T Pro je také vůbec prvním telefonem od Xiaomi, který si můžete v Česku pronajmout přes službu Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti a vychází extrémně výhodně. Xiaomi 15T Pro, totiž můžete mít za pouhých 279 Kč měsíčně. To znamená, že za dva roky pronájmu vás telefon vyjde jen na 6 696 Kč, což je oproti běžné prodejce 18 990 Kč téměř třetinová cena. A co víc, pronájem je dostupný i pro podnikatele s možností odpočtu DPH. XIAOMI 15T VÝHODNĚ Sleva, bonus a tyčový vysavač jako dárek Pokud se namísto pronájmu rozhodnete pro klasickou koupi, můžete i tak na Xiaomi 15T a 15T Pro solidně ušetřit, konkrétně až 11 640 Kč. U Mobil Pohotovosti na novinky dostanete slevu, výkupní bonus a taky na vás čekají dva dárky, včetně tyčového vysavače Xiaomi za recenzi. Ve výsledku tak Xiaomi 15T může být váš jen za cenu kousek přes 10 tisíc a novinky tak dokonce vychází lépe než loňská generace. Xiaomi 15T od 10 490 Kč (běžně 14 990 Kč) Xiaomi 15T Pro od 12 490 Kč (běžně 18 990 Kč) Poznámka redakce Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera. O autorovi Komerční článek Jsem Komerční článek, váš průvodce světem partnerských sdělení na Světě Androida. Nejsem člověk z masa a kostí, ale digitální entita, jejímž jediným úkolem je přinášet… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Xiaomi Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024