Xiaomi 15T Pro už kleslo na absurdně nízkou cenu. Lepší Android pod 15 tisíc neseženete

Xiaomi 15T Pro kleslo v Black Friday akci na historické minimum 13 990 Kč z původních 18 990 Kč
Telefon nabízí čipset MediaTek Dimensity 9400+, který v AnTuTu dosahuje 2,68 milionu bodů
Periskopový 5× teleobjektiv s Leica optikou nemá v této cenové kategorii konkurenci

Adam Kurfürst
Publikováno: 25.11.2025 06:00

Black Friday přinesl pořádnou slevu na Xiaomi 15T Pro, které se momentálně prodává za pouhých 13 990 Kč. To je pokles o 5 000 Kč oproti původní ceně 18 990 Kč ze září. Za tuto částku získáte telefon s výbavou, která by mohla patřit daleko dražším kouskům. Jen těžko se hledají argumenty, proč by momentálně nemělo jít o nejvýhodnější mobil s Androidem.

Výkon, který překvapí i náročné

Pod kapotou telefonu tiká čipset MediaTek Dimensity 9400+ vyráběný 3nm procesem. V benchmarku AnTuTu jsme naměřili 2,68 milionu bodů, což telefon staví na úroveň současných vlajkových lodí. V praxi to znamená plynulý chod všech aplikací, bezproblémový multitasking a zvládnutí i nejnáročnějších her jako Genshin Impact nebo PUBG Mobile na vysokých detailech. Telefon disponuje 12 GB RAM typu LPDDR5X a 256GB úložištěm UFS 4.1.

KOUPIT XIAOMI 15T PRO VE SLEVĚ

Displej s rekordním jasem

Xiaomi 15T Pro má 6,83″ P-OLED displej s rozlišením 2772 × 1280 pixelů a 144Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas 3 200 nitů z něj dělá jeden z nejčitelnějších displejů na přímém slunci – při našem testování byl subjektivně stejně jasný jako iPhone 17 Pro Max nebo Pixel 10 Pro XL. Panel podporuje HDR10+ a díky LTPO technologii dynamicky mění frekvenci od 1 Hz až po 144 Hz podle zobrazovaného obsahu.

Fotoaparáty s optikou Leica

Hlavní 50Mpx snímač Light Fusion 900 se světelností f/1,62 a optickou stabilizací pořizuje detailní snímky za všech světelných podmínek. Skutečnou hvězdou je ale 50Mpx periskopový teleobjektiv s 5× optickým zoomem a ohniskovou vzdáleností 115 mm. Během testování jsme byli překvapeni kvalitou snímků – telefon dokáže zachytit použitelné fotky i při 15-20× digitálním přiblížení.

Sestavu doplňuje 12Mpx ultraširoký objektiv, který je nejslabším článkem – při horším světle rychle ztrácí detail a objevuje se šum. Leica profily Authentic a Vibrant dodávají snímkům charakteristické podání, přičemž Authentic produkuje přirozenější barvy, zatímco Vibrant je sytější pro sdílení na sociálních sítích.

Výdrž na dva dny provozu

Baterie s kapacitou 5 500 mAh v kombinaci s efektivním čipsetem zajišťuje vynikající výdrž. Při našem testování telefon dosáhl 8-9 hodin zapnutého displeje, což znamená pohodlné dva dny běžného používání. 90W kabelové nabíjení doplní baterii na 100 % za 36 minut (s originální nabíječkou Xiaomi), podporováno je i 50W bezdrátové nabíjení.

Prémiové funkce a odolnost

Telefon nabízí certifikaci IP68 pro odolnost proti prachu a vodě do 3 metrů, stereo reproduktory s Dolby Atmos, NFC pro bezkontaktní platby a infračervený port. Optická čtečka otisků prstů pod displejem funguje rychle, i když ultrazvuková varianta by byla lepší volbou.

CHCI XIAOMI 15T PRO V AKCI

Xiaomi 15T Pro v základu běží na Androidu 15 s HyperOS 2.2. Je trochu škoda, že nedostal rovnou novější HyperOS 3, postavený na Androidu 16, který byl představen současně s telefonem. Aktualizace na novější verzi systému už nicméně dorazila do Česka, a tak si budete moct jednotlivé jeho funkce (třeba dynamický ostrůvek HyperIsland) vychutnat chvíli po rozbalení.

Pro koho je telefon vhodný?

Za aktuální cenu 13 990 Kč je Xiaomi 15T Pro ideální volbou pro uživatele, kteří hledají výkonný telefon s kvalitními fotoaparáty, ale nechtějí platit přes 20 tisíc korun. Ocení ho zejména nadšenci do focení díky teleobjektivu, hráči kvůli výkonu a potom snad všichni, kdo potřebují dlouhou výdrž baterie. Konkurence se mu v této cenové kategorii hledá jen velmi obtížně.

Pořídíte si Xiaomi 15T Pro za tuto cenu?