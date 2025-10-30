Xiaomi 15T Pro: 4 důvody, proč je to jeden z nejlepších Androidů na současném trhu Hlavní stránka Články Periskopový 5× zoom nabízí kvalitu fotografií, kterou jinak najdete jen u vlajkových lodí Čipset Dimensity 9400+ poskytuje výkon srovnatelný s telefony za dvojnásobek ceny 5 500mAh baterie s 90W nabíjením a bezdrátovou podporou pokryje i náročný den Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi 15T Pro se na český trh dostal s oficiální cenou 18 990 Kč, ale v akčních nabídkách ho seženete už za 15 490 Kč. Za tuto cenu dostanete telefon s vlajkovým čipsetem, periskopovým fotoaparátem a prémiovou výbavou. Pojďme se podívat na čtyři hlavní důvody, proč si tento telefon koupit – a proč může být právě teď tou nejlepší volbou. 1. Periskopový zoom, který skutečně funguje 2. Výkon, který vás nepřestane bavit 3. Baterie a nabíjení bez kompromisů 4. Cena, která dává smysl 1. Periskopový zoom, který skutečně funguje Většina telefonů do 20 tisíc korun nenabízí buď žádný teleobjektiv, 2× digitální přiblížení maskované jako „optický zoom“ nebo v lepších případech dedikovaný teleobjektiv, který bývá ale dost ořezaný buď malým senzorem, rozlišením nebo kombinací obojího. Xiaomi 15T Pro jde jinou cestou – dostanete 50MPx periskopový teleobjektiv s 5× optickým zoomem a ohniskovou vzdáleností 115 mm. To je parametr, který jinak najdete u vlajkových lodí za 20 tisíc a víc. Co to znamená v praxi? Můžete fotit vzdálené objekty s detailem, který u levnějších telefonů prostě nedostanete. Objektivy jsou navíc vybavené optickou stabilizací (OIS), takže i při horším světle nebo zimě, kde se vám přirozeně třesou ruce, pořídíte ostré snímky. Hlavní 50MPx fotoaparát pak využívá senzor OmniVision Light Fusion 900 s velikostí 1/1.31″ a světelností f/1.6. Fotoaparát spolupracuje s Leicou, takže máte k dispozici profily Leica Natural a Leica Vibrant – první dává přirozenější barvy, druhý naopak živější a kontrastnější podání. Obojí funguje dobře a výsledné fotky mají charakter, což u telefonů střední třídy není samozřejmost. Pokud fotíte často a chcete víc než jen základní záběry zblízka, periskopový zoom je přesně ten prvek, který 15T Pro odlišuje od konkurence. 2. Výkon, který vás nepřestane bavit Xiaomi 15T Pro má pod kapotou MediaTek Dimensity 9400+, což je čipset z loňské vlajkové generace vyráběný 3nm procesem. V benchmarku AnTuTu 10 telefon dosáhl (alespoň v mém případě) na 2,68 milionu bodů, což ho staví těsně pod špičkové modely se Snapdragonem 8 Elite. V Geekbench 6 nasbíral telefon 2 630 bodů v single-core a 7 998 bodů v multi-core testu. Grafický čip Immortalis-G925 pak v 3DMark Wild Life Extreme dosáhl 5 959 bodů, což je velmi blízko Adreno 830 ze Snapdragonu 8 Elite. Co to znamená v praxi? Telefon zvládne všechno – od běžného prohlížení webu přes sociální sítě až po náročné hry jako Genshin Impact nebo CarX Street na vysokých nastaveních. Při delším hraní se telefon zahřívá (teplota může přesáhnout 40 °C), ale nezpomaluje ani nezadrhává.

Pokud navíc stříháte videa, 15T Pro si s tím poradí bez problémů. Export dvouminutového 4K videa v CapCutu zabere přibližně 2 minuty a 20 sekund, což je srovnatelné s iPhony. Telefon umí natáčet až 8K video při 30 fps nebo 4K při 120 fps s HDR10+.

3. Baterie a nabíjení bez kompromisů

Xiaomi 15T Pro má baterii s kapacitou 5 500 mAh, což je na dnešní dobu lehký nadprůměr. V reálném provozu to znamená výdrž jeden až dva dny podle toho, jak intenzivně telefon používáte. Když dojde šťáva, 90W kabelové nabíjení vás zachrání. Telefon se nabije na 50 % za pouhých 15 minut, plně pak za 36 minut. To je výrazně rychlejší než u iPhonů nebo Galaxy telefonů. Navíc telefon podporuje 50W bezdrátové nabíjení, což levnější konkurence často vůbec nemá. Pokud máte doma bezdrátovou nabíječku nebo ji plánujete pořídit, je to velké plus. Pro bezdrátové nabíjení sice potřebujete proprietární nabíječku od Xiaomi na dosažení plného výkonu, ale standardní Qi nabíječky fungují také.

4. Cena, která dává smysl

Tady přichází nejdůležitější důvod. Xiaomi 15T Pro má oficiální cenu 18 990 Kč, ale v akčních nabídkách se dá sehnat už za 15 490 Kč. Za tuto cenu dostanete telefon s výbavou, kterou konkurence nabízí za výrazně vyšší ceny.

Čínská novinka dává smysl hlavně pro ty, kdo nechtějí utratit 30 tisíc za vlajkovou loď, ale zároveň nechtějí slevit z výkonu nebo kvality fotoaparátu. Je to ideální volba, pokud:

Fotíte často a chcete kvalitní zoom
Hrajete náročnější hry nebo stříháte videa
Potřebujete telefon s výdrží na celý den i při intenzivním používání
Oceníte rychlé nabíjení a bezdrátovou podporu

Pokud vás toto všechno oslovuje a aktuálně hledáte nový telefon, Xiaomi 15T Pro je jedna z nejlepších voleb na trhu. Akční cena 15 490 Kč navíc telefon staví do pozice, kdy má máloco konkurenci. Jen pozor – tyto akce nebývají věčné, takže pokud váháte, neváhejte moc dlouho.

Přemýšlíte o nákupu Xiaomi 15T Pro?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 