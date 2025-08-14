Příjemné překvapení! Známe evropské ceny Xiaomi 15T a 15T Pro Hlavní stránka Zprávičky Ceny modelů Xiaomi 15T a 15T Pro podle úniku informací zůstanou na stejné úrovni jako u loňské řady 14T Základní Xiaomi 15T má stát 649 eur, varianta Pro pak začíná na 799 eurech Očekává se, že oba modely budou představeny v září, krátce po uvedení řady Redmi Note 15 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Známý technologický insider Roland Quandt přišel s informacemi o cenách chystaných telefonů Xiaomi 15T a 15T Pro. Podle jeho zjištění se zákazníci nemusí obávat zdražování – ceny zůstanou na stejné úrovni jako u loňských modelů 14T a 14T Pro. Telefony by se měly na trhu objevit už koncem září, tedy přibližně ve stejnou dobu jako v minulém roce. Xiaomi chystá nabitý konec roku Ceny nových modelů řady T Co očekávat od nových modelů? Xiaomi chystá nabitý konec roku Čínský technologický gigant má podle všeho před sebou velmi rušné měsíce. Společnost dnes oficiálně potvrdila, že ještě během srpna uvede na trh řadu Redmi Note 15, avšak zatím pouze v Číně. Hned v září by pak měla následovat nejenom dvojice modelů 15T, ale také nová vlajková řada Xiaomi 16, která přinese minimálně tři nové modely. Designově má Xiaomi 15T vycházet z Redmi K80 Ultra: Do konce roku se pak můžeme těšit ještě na modely Redmi K90 a K90 Pro, které bývají později dostupné i na globálním trhu pod jinými názvy. Zatímco většina těchto telefonů je primárně zaměřena na čínský trh, řada T tradičně cílí hlavně na mezinárodní zákazníky včetně těch evropských. Ceny nových modelů řady T Podle informací Rolanda Quandta se Xiaomi rozhodlo pro zachování cenové hladiny z loňského roku. Základní Xiaomi 15T s 256GB úložištěm by tak mělo stát 649 eur (přibližně 16 000 Kč). Výkonnější Xiaomi 15T Pro se stejnou kapacitou úložiště pak bude o 150 eur dražší, a vyjde tedy na 799 eur (asi 19 500 Kč). Pokud by Xiaomi zachovalo totožné i české ceny, vycházelo by 15T na 14 999 Kč, zatímco 15T Pro na 20 999 Kč. KOUPIT MOBILY XIAOMI Pokud budete chtít větší úložiště, model 15T Pro bude dostupný také s 512GB pamětí za 899 eur (zhruba 22 000 Kč). Zajímavé je, že podle uniklých informací i dokumentace FCC nebude na rozdíl od loňska k dispozici varianta s 1TB úložištěm. Stále není jasné, zda všechny verze budou standardně nabízet 12 GB RAM, nebo zda Xiaomi nabídne i jiné paměťové konfigurace. Co očekávat od nových modelů? Ačkoliv oficiální specifikace zatím neznáme, podle dosavadních úniků by mělo základní Xiaomi 15T spoléhat na čipset MediaTek Dimensity 8400, zatímco Pro verze nabídne výkonnější Dimensity 9400+. Pro varianta by letos navíc měla poprvé dostat periskopický teleobjektiv 5x optickým zoomem. Jak se těšíte na řadu Xiaomi 15T? Zdroj: notebookcheck, Roland Quandt O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Xiaomi Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024