Češi tenhle mobil milují! Loňské Xiaomi 15T Pro teď koupíte za extrémně dobrou cenu Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 15T Pro je vlajka s Dimensity 9400+, 6,83" AMOLED 144 Hz a trojitou Leica optikou. Nyní stojí 12 990 Kč místo 18 990 Kč (úspora 6 000 Kč) Novější 17T Pro vyjde na 16 990 Kč, 15T Pro nabízí skoro stejnou muziku za lepší cenu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi už má na trhu nástupce 17T Pro, a právě proto loňská vlajka spadla na příjemnější cenu — Xiaomi 15T Pro teď na Alze koupíte za 12 990 Kč místo původních 18 990 Kč. CHCI XIAOMI 15T PRO V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete vlajkový výkon a Leica foťák s 5× zoomem bez plné ceny nejnovějšího modelu.⚠️ Zvažte, že s 210 g a tloušťkou skoro 8 mm jde o pořádného macka a HyperOS pořád ukazuje reklamy ve vlastních aplikacích.💡 Za 12 990 Kč dostáváte loňskou vlajku za cenu lepší střední třídy, což je jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu. Proč je tenhle Xiaomi zajímavý Při uvedení stálo 15T Pro 18 990 Kč, dnes ho na Alze koupíte za 12 990 Kč. Nástupce 17T Pro přitom vyjde na 16 990 Kč a v běžném provozu mezi nimi rozdíl skoro nepoznáte — čip Dimensity 9400+, Leica optika i 144Hz displej jsou na tuto cenu nadstandardní výbavou. Kdo nepotřebuje mít nejnovější číslovku v názvu, ušetří pár tisíc a dostane prakticky totéž. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Dimensity 9400+ patří k absolutní špičce, takže i ty nejnáročnější hry poběží plynule a telefon zvládne AI úpravy fotek v reálném čase. Trojice Leica fotoaparátů s 5× optickým zoomem přiblíží vzdálené objekty bez rozmazané kaše, kterou znáte z levnějších mobilů. Baterie 5 500 mAh vydrží běžný den v pohodě a díky 90W nabíjení ji doplníte za pár desítek minut — navíc podporuje i 50W bezdrátové, což u telefonů kolem třinácti tisíc není samozřejmost. KOUPIT ZA 12 990 KČ Praktická stránka: velikost, váha, výbava balení Buďme féroví: s 210 g a tloušťkou 7,96 mm to není drobeček a někteří uživatelé v recenzích přiznávají, že si na velikost chvíli zvykali — na ovládání jednou rukou už telefon přerostl. Potěší naopak nalepená fólie z výroby a kryt přímo v balení, nabíječku ale nečekejte, tu si dokoupíte zvlášť. Co říkají uživatelé / Na co si dát pozor Na Alze má telefon skvělé 4,99 z 5 z 53 hodnocení. Uživatelé nejčastěji chválí fotoaparát s 5× zoomem, rychlost systému, displej a bezdrátové nabíjení. Kritika je vlažná, ale konzistentní: reklamy v Xiaomi aplikacích, bloatware a fakt, že přiložený plastový kryt se po pár dnech odře. UŠETŘIT 6 000 KČ Kdy to smysl nedává Jestli chcete kompaktní telefon do jedné ruky, hledejte jinde — 15T Pro je velký a těžký a menší dlaně to poznají. Vadit může i HyperOS s reklamami a předinstalovanými aplikacemi; kdo chce čistší systém, sáhne spíš po Motorole nebo Pixelu. Verdikt: pro koho se vyplatí Za 12 990 Kč je Xiaomi 15T Pro jedna z nejrozumnějších koupí ve své třídě — dostáváte loňskou vlajku s Leica foťákem, top čipem a bezdrátovým nabíjením za cenu, za kterou jinde koupíte jen slušný střed. Příchod nástupce cenu stlačil na dosavadní minimum a čím víc se 15T Pro bude vyprodávat, tím dřív tahle nabídka zmizí. Kdo o něm uvažuje, nemá na co čekat. CHCI UŠETŘIT 6 000 KČ Vzali byste loňskou vlajku 15T Pro za 12 990 Kč, nebo si připlatíte 4 tisíce za novější 17T Pro? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy Xiaomi Xiaomi 15T Pro Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025