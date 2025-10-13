Zbláznili se v Xiaomi? K novému Xiaomi 15T rozdávají neuvěřitelných 13 slev a dárků Hlavní stránka Zprávičky Sdílejte: Komerční článek Publikováno: 13.10.2025 17:00 Žádné komentáře 0 Komerční článek Xiaomi 15T a 15T Pro jsou v jedné věci bezesporu unikátní. Při koupi žádného jiného telefonu totiž nedostanete tak obří množství bonusů, slev a dárků, jako právě k novinkám od Xiaomi. Celkem jich na vás čeká třináct – kromě tyčového vysavače nebo slevy až 3 500 Kč třeba i vstup do exkluzivního letištního salonku. KOUPIT XIAOMI 15T VÝHODNĚ Xiaomi se rozhodlo nové Xiaomi 15T a 15T Pro nejen skvěle vybavit a nacenit – s cenou se můžete dostat už na 9 990 Kč – ale také k nim přihodit doslova rekordní množství benefitů. Ty nejzásadnější slevy, výkupní bonus a dvojice nejhodnotnějších dárků vám hned na začátku ušetří až 11 640 Kč, a to jsme zatím využili jen 5 z celkových 13 benefitů. A všech pět máte šanci získat pouze do 19. října. Benefity, které vám ušetří až 11 640 Kč: Slevový kód: až 3 500 Kč Výkupní bonus: až 3 000 Kč ISIC sleva: až 1 644 Kč Dárek: Xiaomi Band 10 v hodnotě 1 099 Kč Dárek za recenzi: Tyčový vysavač Xiaomi v hodnotě 2 399 Kč Bezplatná oprava displeje i VIP salonek Kromě toho na vás při koupi Xiaomi 15T nebo 15T Pro čeká předplatné hned několika služeb na 3-4 měsíce zdarma, ať už jde o Spotify, YouTube nebo pokročilou AI od Googlu. Je tu ovšem i jedna specialita, kterou by k telefonu čekal málokdo – VIP vstup do exkluzivního letištního salonku Dragonpass. A za zmínku stojí také bezplatná oprava displeje v případě jeho poškození (například pádem na zem) do 6 měsíců od zakoupení a mimozáruční oprava. YouTube Premium – 3 měsíce zdarma Spotify Premium – 4 měsíce zdarma Google AI Pro – 3 měsíce zdarma Bezplatná oprava displeje – 6 měsíců Mimozáruční oprava VIP zákaznický servis – 24 měsíců Vstup do exkluzivního letištního salonku XIAOMI 15T VÝHODNĚ 13) Prodloužená záruka zdarma A na závěr ještě jeden z nejpříjemnějších benefitů. Speciálně u Mobil Pohotovosti získáte k novému Xiaomi navíc 3letou záruku zdarma, tedy prodlouženou o jeden rok nad rámec standardní dvouleté zákonné lhůty. Xiaomi 15T a 15T Pro koupíte se všemi bonusy zde Poznámka redakce Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera. O autorovi Komerční článek Jsem Komerční článek, váš průvodce světem partnerských sdělení na Světě Androida. Nejsem člověk z masa a kostí, ale digitální entita, jejímž jediným úkolem je přinášet… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Xiaomi Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024