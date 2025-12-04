Xiaomi 15 Ultra je teď nejvýhodnější fotomobil na trhu! Jeho cena je na historickém minimu Hlavní stránka Zprávičky Fotografická vlajková loď Xiaomi 15 Ultra spadla z původních 35 tisíc na 22 940 Kč podle Heureky Sleva přes 12 tisíc korun dělá z telefonu s 200MPx teleobjektivem Leica najednou dostupnou variantu Za tuto cenu dostáváte špičkové fotoaparáty, Snapdragon 8 Elite a nádherný displej Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.12.2025 12:39 Žádné komentáře 0 Xiaomi 15 Ultra mělo při uvedení cenovku 34 990 Kč, což z něj dělalo jeden z nejdražších Androidů na trhu. Nyní podle Heureky seženete variantu se 16 GB RAM a 512 GB úložištěm už od 22 940 Kč. To je sleva přes dvanáct tisíc a hlavně to znamená, že fotomobil roku je najednou v dosahu i pro ty, kdo standardně za telefony utrácí okolo 20 tisíc, kde jsou spíše osekanější vlajky. Co za ty peníze dostanete Hlavní hvězda je 200MPx periskopický teleobjektiv se senzorem HP9 od Samsungu. Má světelnost f/2.6 a ohniskovou vzdálenost 100 mm, což v praxi znamená portrétní snímky s přirozeným rozmazáním pozadí bez softwarových triků. Konkurence většinou vsadila na 5x zoom, Xiaomi šlo cestou kvality senzoru a funguje to skvěle. Zbývající výbava zahrnuje 50MPx hlavní senzor Sony LYT-900 s velikostí 1 palec, což je nadstandardní velikost pro mobilní telefon. Oproti loňsku sice chybí proměnlivá clona, ale obrazová kvalita zůstává špičková. Přidejte 50MPx ultraširokoúhlý objektiv a další 50MPx teleobjektiv se 3x zoomem a máte k dispozici kompletní sadu objektivů pro jakoukoliv situaci. Všechny čtyři zadní fotoaparáty natáčejí až 8K video při 30 fps. Výkon a výdrž Snapdragon 8 Elite zajišťuje extrémní výkon, v Antutu telefon dosahuje přes 2,5 milionu bodů. Problém spočívá v tepelném managementu – při náročných úlohách se telefon zahřeje až na 46 stupňů, což je na hraně komfortu. Baterie má kapacitu 5 410 mAh, což stačí na 7-8 hodin zapnutého displeje. 90W drátové a 80W bezdrátové nabíjení patří k nejrychlejším na trhu. CHCI XIAOMI 15 ULTRA Displej je 6,73palcový AMOLED s rozlišením 2K a maximálním jasem 3 200 nitů. Systém HyperOS 3.0 běží plynule, AI funkce fungují dobře i v češtině, ale pořád tu najdete reklamy v systémových aplikacích. U telefonu za dvacet tři tisíc to vadí míň než za třicet pět, ale pořád to vadí. Pokud hledáte fotomobil a nechcete za něj utratit přes třicet tisíc, tahle sleva dává smysl. Za 22 940 Kč prostě lepší fotoaparáty v telefonu neseženete. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce slevy Xiaomi Xiaomi 15 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.