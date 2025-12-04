TOPlist

Xiaomi 15 Ultra je teď nejvýhodnější fotomobil na trhu! Jeho cena je na historickém minimu

  • Fotografická vlajková loď Xiaomi 15 Ultra spadla z původních 35 tisíc na 22 940 Kč podle Heureky
  • Sleva přes 12 tisíc korun dělá z telefonu s 200MPx teleobjektivem Leica najednou dostupnou variantu
  • Za tuto cenu dostáváte špičkové fotoaparáty, Snapdragon 8 Elite a nádherný displej

Jakub Kárník
4.12.2025 12:39
Xiaomi 15 Ultra telefon silver edice zluta zed v pozadi

Xiaomi 15 Ultra mělo při uvedení cenovku 34 990 Kč, což z něj dělalo jeden z nejdražších Androidů na trhu. Nyní podle Heureky seženete variantu se 16 GB RAM a 512 GB úložištěm už od 22 940 Kč. To je sleva přes dvanáct tisíc a hlavně to znamená, že fotomobil roku je najednou v dosahu i pro ty, kdo standardně za telefony utrácí okolo 20 tisíc, kde jsou spíše osekanější vlajky.

Co za ty peníze dostanete

Hlavní hvězda je 200MPx periskopický teleobjektiv se senzorem HP9 od Samsungu. Má světelnost f/2.6 a ohniskovou vzdálenost 100 mm, což v praxi znamená portrétní snímky s přirozeným rozmazáním pozadí bez softwarových triků. Konkurence většinou vsadila na 5x zoom, Xiaomi šlo cestou kvality senzoru a funguje to skvěle.

xiaomi 15 ultra domovska obrazovka dispej

Zbývající výbava zahrnuje 50MPx hlavní senzor Sony LYT-900 s velikostí 1 palec, což je nadstandardní velikost pro mobilní telefon. Oproti loňsku sice chybí proměnlivá clona, ale obrazová kvalita zůstává špičková. Přidejte 50MPx ultraširokoúhlý objektiv a další 50MPx teleobjektiv se 3x zoomem a máte k dispozici kompletní sadu objektivů pro jakoukoliv situaci. Všechny čtyři zadní fotoaparáty natáčejí až 8K video při 30 fps.

Výkon a výdrž

Snapdragon 8 Elite zajišťuje extrémní výkon, v Antutu telefon dosahuje přes 2,5 milionu bodů. Problém spočívá v tepelném managementu – při náročných úlohách se telefon zahřeje až na 46 stupňů, což je na hraně komfortu. Baterie má kapacitu 5 410 mAh, což stačí na 7-8 hodin zapnutého displeje. 90W drátové a 80W bezdrátové nabíjení patří k nejrychlejším na trhu.

Displej je 6,73palcový AMOLED s rozlišením 2K a maximálním jasem 3 200 nitů. Systém HyperOS 3.0 běží plynule, AI funkce fungují dobře i v češtině, ale pořád tu najdete reklamy v systémových aplikacích. U telefonu za dvacet tři tisíc to vadí míň než za třicet pět, ale pořád to vadí.

Pokud hledáte fotomobil a nechcete za něj utratit přes třicet tisíc, tahle sleva dává smysl. Za 22 940 Kč prostě lepší fotoaparáty v telefonu neseženete.

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

