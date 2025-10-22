Xiaomi 14T je opět ve skvělé akci! Má Leica foťáky, slušný čipset a nádherný displej Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 14T je na Alze v akci za 8 492 Kč, což je nejlepší cena za poslední měsíce Telefon nabízí Dimensity 8300 Ultra, AMOLED 144Hz displej s jasem až 4 000 nitů a Leica fotoaparáty Nástupce Xiaomi 15T stojí minimálně 12 500 Kč, oficiálně pak 14 990 Kč – rozdíly mezi modely nejsou zásadní Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte solidní telefon střední třídy s rozumnou cenou, Xiaomi 14T je právě teď na Alze v akci za 8 492 Kč. To je nejlepší cena za poslední měsíce a výrazně lepší poměr cena/výkon než u čerstvě představeného nástupce Xiaomi 15T, který oficiálně startuje na 14 990 Kč. Ano, v srpnu bylo 14T ještě o pár korun levnější (7 990 Kč), ale tohle je pořád skvělá nabídka. Co za 8 492 Kč dostanete Nabíjení a výdrž: solidní, ne zázračná Xiaomi 15T: stojí za příplatek? Závěr: koupě, která dává smysl Co za 8 492 Kč dostanete Xiaomi 14T vyšlo před rokem za 14 990 Kč, což byla tehdy slušná cena za telefon s čipem MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Tento procesor není úplně vlajkový, ale v benchmarkech jako AnTuTu 10 dosahuje přes 1,25 milionu bodů, což stačí na plynulé běžné používání i náročnější hry. V kombinaci s 12 GB RAM a 256GB úložištěm UFS 4.0 běží telefon jako po másle. Displej je jeden z hlavních tahounů. Jde o 6,67″ AMOLED panel s rozlišením 1220 × 2712 pixelů, obnovovací frekvencí 144 Hz a maximálním jasem až 4 000 nitů v špičce (typicky kolem 1 600 nitů při normálním používání). Podporuje Dolby Vision a HDR10+, takže sledování filmů nebo streamování obsahu je na velmi slušné úrovni. Chráněný je Gorilla Glass 5, což není nejnovější generace, ale pro běžné použití dostačující. CHCI XIAOMI 14T V AKCI Fotoaparáty nesou označení Leica, což v praxi znamená dva režimy focení – Authentic (realističtější barvy) a Vibrant (syté barvy). Hlavní 50MPx snímač s optickou stabilizací si vede dobře za denního světla, 50MPx teleobjektiv s 2× optickým zoomem je užitečný pro portrétní fotografie a 12MPx ultraširokoúhlý objektiv je standard. Nabíjení a výdrž: solidní, ne zázračná Baterie má kapacitu 5 000 mAh, což je v dnešní době standard. Výdrž je solidní a 67W kabelové nabíjení doplní telefon na 100 % za necelých 45 minut, což je slušný čas. Bezdrátové nabíjení ale chybí – pokud jste na něj zvyklí, musíte se smířit s kabelem. CHCI XIAOMI 14T V AKCI Telefon má certifikaci IP68, takže odolá ponoření do 2 metrů hloubky na 30 minut. Rám je plastový, záda ze skla, což je kompromis mezi cenou a prémiovým dojmem. Váha 193 gramů je příjemná, telefon se dobře drží v ruce. Xiaomi 15T: stojí za příplatek? Xiaomi nedávno představilo nástupce – Xiaomi 15T. Ten přináší několik vylepšení, ale žádné z nich není natolik zásadní, aby ospravedlnilo minimální rozdíl 4 000 Kč (při aktuální akci na 14T). Pojďme si projít, co je nového: Procesor: Dimensity 8400 Ultra je rychlejší – v AnTuTu 10 dosahuje přes 1,64 milionu bodů, tedy zhruba o 30 % víc. V praxi to znatelné není, pokud nehrajete extrémně náročné hry. Displej: Xiaomi 15T má větší úhlopříčku 6,83″ a obnovovací frekvenci sníženou na 120 Hz (oproti 144 Hz u 14T). Displej je chráněn Gorilla Glass 7i, což je novější generace. Baterie: 5 500 mAh (oproti 5 000 mAh), výdrž je o něco lepší. Nabíjení zůstává na 67 W, ale trvá o pár minut déle kvůli větší kapacitě. Fotoaparáty: Hlavní snímač je lepší, má rovněž 50 MPx s OIS, teleobjektiv má jiný zoom (46mm místo 50mm), ultraširoký objektiv je stejný. Přibyl color spectrum sensor pro přesnější podání barev. IP68: Vylepšená certifikace – odolnost až 3 metry místo 2 metrů. Úložiště: UFS 4.1 místo UFS 4.0 – rozdíl v praxi příliš nepoznáte. Xiaomi 15T oficiálně stojí 14 990 Kč, což je přesně tolik, kolik 14T stálo před rokem. Včera ještě bylo možné koupit 15T za 12 500 Kč, ale akce skončila. Pokud si tedy vyberete mezi 14T za 8 492 Kč a 15T za 14 990 Kč, ušetříte 6 500 Kč a rozdíly v používání budou minimální. CHCI XIAOMI 14T V AKCI Závěr: koupě, která dává smysl Xiaomi 14T za 8 492 Kč je jedna z nejlepších nabídek, jaké teď na trhu najdete. Ano, v srpnu byl telefon ještě o 500 Kč levnější, ale to je detail. Pokud si ho koupíte teď, dostanete AMOLED displej se 144 Hz, Leica fotoaparáty, 67W nabíjení a solidní výdrž – a to vše za cenu, za kterou byste jinak koupili slabší střední třídu. Co říkáte na tu slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Xiaomi 15T oficiálně stojí 14 990 Kč, což je přesně tolik, kolik 14T stálo před rokem. Včera ještě bylo možné koupit 15T za 12 500 Kč, ale akce skončila. Pokud si tedy vyberete mezi 14T za 8 492 Kč a 15T za 14 990 Kč, ušetříte 6 500 Kč a rozdíly v používání budou minimální.

CHCI XIAOMI 14T V AKCI

Závěr: koupě, která dává smysl

Xiaomi 14T za 8 492 Kč je jedna z nejlepších nabídek, jaké teď na trhu najdete. Ano, v srpnu byl telefon ještě o 500 Kč levnější, ale to je detail. Pokud si ho koupíte teď, dostanete AMOLED displej se 144 Hz, Leica fotoaparáty, 67W nabíjení a solidní výdrž – a to vše za cenu, za kterou byste jinak koupili slabší střední třídu. Co říkáte na tu slevu?