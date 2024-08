Xiaomi 14T je řada očekávaných sub-vlajkových smartphonů

Dle nejnovějších informací se představí dříve, než se čekalo

Debut dvou ambiciózních modelů doprovodí tento měsíc i jedno překvapení

O řadě Xiaomi 14T se diskutuje už poměrně dlouho. Očekávané telefony sub-vlajkové úrovně by však podle čerstvého úniku mohly dorazit ještě dříve, než se doposud očekávalo. Podle serveru Passionategeekz může datum vydání připadnout již na 23. srpna, a dokonce se téhož dne dočkáme ještě jednoho překvapení.

Zajímavějším z dvojice se celou dobu zdá být Xiaomi 14T Pro. Ať už jde o jeho očekávané specifikace, anebo fakt, že o jeho levnějším sourozenci příliš mnoho informací ještě nemáme, jeví se jako hlavní důvod, proč se na představovací akci vůbec těšit.

Xiaomi 13T

Za spotřebitelsky přívětivou cenu by telefon totiž měl přinést čipset MediaTek Dimensity 9300+ nebo 5 500mAh baterii se 120W nabíjením. Pravděpodobně se dočkáme i certifikace IP68. Výbava by se zkrátka neměla nijak výrazněji lišit od toho, co nabízí čínská exkluzivita Redmi K70 Ultra. Zařízení má dorazit v modré, černé a šedé barvě. Co do paměti je zmiňována pouze konfigurace 12/512GB.

Redmi K70 Ultra

Základní Xiaomi 14T pak pravděpodobně obdrží čip MediaTek Dimensity 8300 Ultra, což se odhaduje na základě úniků z databáze benchmarkovací platformy Geekbench. Těšit se prý můžeme na zelené, modré, černé a šedé provedení ve verzích 12/256GB a 12/512GB.

Onoho 23. srpna se dle portálu Passionategeekz dočkáme také globálního uvedení véčka Xiaomi Mix Flip 5G. U něho si však nejsme tolik jisti, zda dorazí i k nám do Česka.

Jak se na debut řady Xiaomi 14T těšíte vy?

Zdroj: Passionategeekz