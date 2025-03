Směšně levné už je i Xiaomi 14T Pro. Potěší výkonem, extra rychlým nabíjením a super foťáky

Několik dní nazpět jsme vás informovali o příjemném snížení ceny smartphonu Xiaomi 14T. Model střední třídy, jenž disponuje zadními objektivy navrženými ve spolupráci s Leicou, solidním procesorem a displejem s parádním jasem, momentálně nestojí ani 10 tisíc Kč. S pěknou slevou pořídíte i jeho dražšího brášku, který je v řadě ohledů velmi podobný, ale nabízí několik atraktivních vylepšení.

Xiaomi 14T Pro se nyní dá ve variantě 12/512GB pořídit za pouhých 13 999 Kč, a to u prodejce SPACE. Výhodnější nabídka se přitom vztahuje na všechna barevná provedení, tedy šedé, modré i černé.

Přestože Xiaomi 14T Pro vypadá na první pohled stejně jako základní model, v jádru jde o daleko nadupanější telefon. Největší rozdíly totiž lze spatřit tam, kam se běžný uživatel nepodívá – pod kapotou. Telefon je vybaven sub-vlajkovým čipsetem MediaTek Dimensity 9300+, který co do výkonu patří k aktuální špičce, a 5 000mAh baterii je možné dobíjet až 120W výkonem drátově či 50W bezdrátově. Díky tomu bude mít vždy smysl zapojit telefon do nabíječky i na pouhých pár minut.

Xiaomi 14T Pro je jako levnější sourozenec vybaveno 6,67″ AMOLED displejem s rozlišením 2712×1220 pixelů, 144Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 4 000 nitů. Na zadní straně má ale o něco lepší sestavu fotoaparátů v čele s 50Mpx primárním objektivem (1/1,31″ senzor, světelnost f/1,6), který je doprovázen 50Mpx teleobjektivem s 2,6x zoomem a 12Mpx ultra širokoúhlou kamerou. Zařízení dovede pořizovat video záznam v rozlišení až 8K při 30 snímcích a umí pracovat s fotografickými styl Leica Authentic a Leica Vibrant.

Na Xiaomi 14T Pro dále oceníte třeba certifikaci IP68. Nevýhodou je, že telefon v základu přichází s Androidem 14 a starší verzí nadstavby HyperOS, takže okamžitě přijdete o jednu velkou aktualizaci systému.

Xiaomi 14T Pro se v současné době jeví jako zabiják nového Pixelu 9a od Googlu. Cenově je na tom totiž úplně stejně, ale pyšní se vyšším výkonem, rychlejším nabíjením a teleobjektivem. Pokud tedy oželíte systém, který bude mít kalifornský sok skoro určitě vyladěnější, zřejmě není důvod tohoto čínského krasavce upozadit.

Cena: 13 999 Kč

Co na Xiaomi 14T Pro zaujalo nejvíc vás?