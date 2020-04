Xiaomi pracuje na telefonu se 144 megapixelovým fotoaparátem

Xiaomi byla vůbec první společností, která představila 48 megapixelový fotoaparát v Redmi Note 7. Později přišel Redmi Note 8 Pro se 64 megapixelovým snímačem a nedávno také 108 megapixelový Mi CC9 Pro/ Mi Note 10. Dle nových informací pracuje Xiaomi na telefonu se 144 megapixely, aby byl opět první.

Z předčasných spekulací také víme, že by se mělo jednat o telefon Mi 10S Pro či Mi CC10 Pro. Celou dobu Xiaomi spolupracuje na těchto fotoaparátech se Samsungem, který společnosti poskytuje senzory. A jelikož víme, že také Samsung pracuje na 144 megapixelovém fotoaparátu, bude pravděpodobně také v novém Mi telefonu.

