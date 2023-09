Společnost Xiaomi se polepší v délce podpory svých telefonů

Telefony Xiaomi 13T mají dostat stejnou podporu jako čínské Redmi K60 Ultra

To znamená, že se můžeme těšit na aktualizace až do roku 2028

Xiaomi dá potenciálním zákazníkům možná další důvod, proč by měli přemýšlet o Xiaomi 13T, řadě, která se objeví ještě v září. K oficiálnímu uvedení dojde v Berlíně a nyní společnost oficiálně potvrdila, že řada Xiaomi 13T obdrží stejnou úroveň softwarové podpory jako Redmi K60 Ultra. Tento čínský ekvivalent chystaného Xiaomi 13T Pro je prvním zařízením, na které společnost poskytne čtyři aktualizace Androidu a pětileté aktualizace bezpečnostních záplat.

Řada Xiaomi 13T bude tedy pravidelně aktualizována až do září 2028. Nadcházející telefony dostanou minimálně Android 17, jelikož budou pravděpodobně disponovat ještě Androidem 13. Není příliš pravděpodobné, že by Xiaomi stihlo Android 14, zvlášť s ohledem na fakt, že ho ještě samotný Google nemá 100% dokončený. Vypadá to tedy, že se softwarová podpora začíná konečně zlepšovat i u jiných výrobců než je Apple, Samsung a OnePlus. Hovoří se totiž také o konferenci Googlu, kde bude představena řada Pixel 8. Ta by měla dostat totiž také delší podporu.

Ještě není jasné, zda Xiaomi rozšíří tuto novou úroveň podpory na své poslední vlajkové lodě řady Xiaomi 13, kde by se to nejen vzhledem k použitému hardwaru přímo nabízelo.

Oceníte delší podporu u Xiaomi telefonů?

Zdroj: notebookcheck