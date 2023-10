Mediatek Dimensity 9200+ s 12 GB operační paměti nabízí ohromný výkon

Antutu Benchmark v Obchodu Play nenajdete, vývoj ale neustále pokračuje

Souboj společností Qualcomm a Mediatek nebude chybět ani v budoucnosti

Mediatek Dimensity 9200+ měl být po dlouhé době procesorem, který zvládne konkurovat tomu nejnovějšímu a nejlepšímu od společnosti Qualcomm. Xiaomi jej nasadilo u modelu 13T Pro společně s 12 GB operační paměti. První reálné dojmy jsou pozitivní a nepřekvapilo ani obrovské skóre v Antutu Benchmark. Aplikace už dlouhou dobu není dostupná v Obchodu Play, ale autoři na ní průběžně pracují a pravidelně se objevují nové verze. Pokud chcete zjistit skóre svého současného přístroje, můžete si obě potřebné aplikace stáhnout přímo na oficiálních stránkách a vrhnout se na testování. A jak si vedlo Xiaomi 13T Pro respektive procesor Mediatek Dimensity 9200+?

Vysoké skóre v Antutu neznamená automaticky plynulý chod

Skóre je více než působivé, telefon lehce překonal hranici jednoho a půl milionu bodů. Rozdíl ve skóre proti (nebojím se napsat) referenčnímu procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 je minimální, u něj se skóre pohybuje o pár desítek tisíc bodů výše. Ale to je v případě vysokých hodnot malý rozdíl, maximálně jednotky procent (obrázek na konci článku je z modelu Xiaomi 13, které je poháněno procesorem od společnosti Qualcomm a běží v něm Android 14, který už jsme před pár týdny vyzkoušeli). A navíc můžeme rovnou otevřít otázku reálného využití takto vysokého výkonu, ale to si s dovolením nechám na samostatný článek.

Samozřejmě rozumím (a souhlasím), že skóre v Antutu Benchmark není vše… Procesor má celou řadu důležitých vlastností, jednou z těch nejdůležitějších je spotřeba. Také v této oblasti ale může Mediatek Dimensity 9200+ může směle konkurovat procesorům od společnosti Qualcomm. Hodnocení procesorů by mohlo být mnohem detailnější a vývojáři by mohli přidat zasvěcenější komentáře, do této oblasti se ale pouštět nechci (přiznávám, že na ni nemám znalosti). Ze svého uživatelského pohledu vnímám poslední rozdíl v podpoře vývojářů nejrůznějších neoficiálních ROM. Pro telefony s procesory od společnosti Qualcomm se téměř bez výjimky objevuje více úprav než pro telefony s procesory Mediatek.

Neoficiální ROM seženete spíše na telefon s procesorem Qualcomm

Ale možná si můžeme položit další otázku – kolik lidí v dnešní době odemyká bootloader a rootuje telefon? Žádné konkrétní statistiky nemám, ale moc velké procento uživatelů to nebude (můj odhad je, že se nebudeme bavit ani o procentech, spíše promile uživatelů). V minulosti byla výhodou procesorů Qualcomm také “vyšší šance” na delší podporu. Ale konkrétně u modelu Xiaomi 13T Pro výrobce garantuje 4 aktualizace operačního systému Android a 5 let bezpečnostních záplat. Je tedy zřejmé, že se Mediatek hodně polepšil.

Ale zpátky k původnímu tématu dnešního článku – Mediatek se v poslední době posunul kupředu a procesor Dimensity 9200+ to dokazuje. Z pohledu zákazníka mám jednoznačně radost, konkurence je zdravá a právě díky konkurenci máme větší šanci, že se vývoj nezastaví ani v budoucnosti. Určitě bych uvítal, pokud by se výrobci už moc nezaměřovali na další nárůst výkonu, z mého pohledu je vyšší výkon těžko využitelný. Vlastně by mi (z pohledu výkonu) klidně stačil telefon dva tři roky starý, už tehdejší procesory dokázaly zajistit plynulý chod a možná bychom mohli jít ještě více do minulosti.

Která společnost vyvine lepší procesor pro rok 2024?

