Xiaomi 13 Pro snad bude konečně vlajka s pořádnou ochranou

Společnost Xiaomi by měla již tuto neděli představit řadu nových produktů, nad kterými bude vyčnívat zejména nová série vlajkových mobilů Xiaomi 13. Jak bývá zvykem, těsně před prezentací firma na sociální sítě vypouští různé útržky oficiálních informací. Na Weibo se před pár hodinami objevil teaser odkazující na jednu z důležitých vlastností mobilu Xiaomi 13 Pro. Nový telefon podle všeho uspokojí zákazníky, kteří vyžadují, aby u smartphonu byla IP certifikace zaručující ochranu proti vodě či prachu.

Ačkoli ještě nebyla zmíněna přesná hodnota tohoto certifikátu, záběry s kapkami vody, létajícím pískem a dopadajícími sněhovými vločkami naznačují, že by mohlo jít o IP68. To je ve světě elektroniky vysoký stupeň krytí zaručující perfektní ochranu proti prachu a možnost téměř neomezeného potopení zařízení do vody.

Xiaomi 13 Pro Official Promotional Video

IP certifikace je ve spojitosti se značkou Xiaomi poměrně často skloňována, neboť se jí čínský výrobce doposud dost vyhýbal. Třeba i u předchozí řady 12. Ačkoli jsou Xiaomi telefony pravděpodobně proti zmíněným vlivům velmi dobře odolné, oficiální “razítko” u nich mnohdy chybí. Nejspíš proto, že firmě nestálo za to za něj platit. Požadavky uživatelů zde ale asi vytvořily dostatečný tlak, kterému už Xiaomi neodolalo. Ironie.

