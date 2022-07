Čínské Xiaomi představilo teprve před několika dny řadu Xiaomi 12S v čele s Xiaomi 12S Ultra, což je bezpochyby jeden z nejzajímavějších smartphonů posledních měsíců. Už se ale začalo spekulovat také o řadě Xiaomi 12T a dokonce i o Xiaomi 13, o kterém nám nyní přinesl informace populární leaker Digital Chat Station.

Ten uvedl, že by měla být nadcházející vlajková řada tvořena z keramiky. Dodavatelem by pak měla být společnost BYD. Nebylo by to mimochodem poprvé, co by čínská firma použila keramiku u svých mobilů. Nalezneme ji třeba u Xiaomi MIX 4 nebo Xiaomi MIX Fold. Leaker však zároveň dodává, že byl vyroben prototyp a v tuto chvíli se Xiaomi rozmýšlí, zda materiál skutečně použije. Původně mělo dostat keramická záda již Xiaomi 12S Ultra, ale firma od tohoto rozhodnutí nakonec upustila.

K představení by pak mělo dojít již v listopadu letošního roku. Pod kapotou má tikat dosud neoznámený čipset s kódovým označením SM8550, což by měl být Snapdragon 8 Gen2.

