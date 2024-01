HyperOS se nadále šíří do telefonů Xiaomi, Redmi a POCO

Výrobce postupně aktualizuje starší a levnější mobilní telefony

Štěstí se tentokráte usmálo na Xiaomi 12T Pro, máme aktualizováno

Android 14 se v telefonech Xiomi objevil bezprostředně po vydání finální verze od společnosti Google, všichni ale netrpělivě očekávali představení nové verze MIUI. Výrobce ale všechny překvapil, s MIUI se rozloučil a ukázal světu nové uživatelské rozhraní.

To už se dostalo do mnoha telefonů Xiaomi, Redmi a POCO, přičemž jeho uvolňování bude ještě pár měsíců pokračovat. Na řadu se konečně dostalo jedno z nejlepších Xiaomi roku 2022, pokud ne vůbec to nejlepší. Xiaomi 12T Pro je krásný a výkonný stroj, které teď funguje ještě lépe.

Xiaomi 12T Pro je poháněno procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, výkon mu nechybí a ještě pár let chybět nebude. V portfoliu výrobce ale drží tento model relativně smutný primát, na aktualizace často čeká nejdéle. Příchod HyperOS a Androidu 14 ale můj pohled na podporu tohoto stroje výrazně změnil. Čekání se vyplatilo, vše funguje výborně. Telefon je ještě rychlejší než předtím, je radost jej používat.

Co všechno rozhraní nabízí? K viditelným změnám patří například přepracovaná nabídka nastavení nebo výrazně vylepšená zamykací obrazovka, která nabízí široké možnosti přizpůsobení a pro kterou mám slabost. Nečekejte ale revoluci, pořád je to Android se všemi funkcemi, jak je znáte z minulosti. V brzké době by se měl update podívat do modelů Redmi Note 12 Pro 5G a Redmi Note 12 Pro+ 5G, které vlastní spousta lidí v České republice. Xiaomi 12T Pro je rarita, kterou vlastní málokdo, na tenhle telefon se rychle zapomnělo. Výrobce si ale vzpomněl ve správný čas…

