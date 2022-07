Když první leakeři začali odkrývat chystanou řadu Xiaomi 12S, o verzi Ultra nepadlo ani slovo. Vše ale změnilo samotné Xiaomi, které potvrdilo příchod tří 12S modelů a to již příští týden. Nyní je tedy nejvyšší čas se mrknout na to, čím by mohla disponovat právě nejdražší vlajka.

Xiaomi 12S Ultra přijde s tím nejlepším

Co se týče designu, to je zatím velká neznámá. Čínský gigant sice zveřejnil teaser, ten nám toho ale příliš neprozrazuje. Vidíme pouze náznak velkého obdélníkového modulu fotoaparátů. V něm se budou s největší pravděpodobností nacházet fotoaparáty, na kterých Xiaomi spolupracovalo s firmou Leica. Hlavním snímačem má být 1palcový Sony IMX989 s rozlišením 50 Mpx. Právě Ultra verze Xiaomi 12S má být vůbec prvním mobilem s tímto senzorem. Chybět nebude ani 48Mpx ultraširoký fotoaparát nebo 48Mpx teleobjektiv s 5násobným optickým zoomem. Pod kapotou by pak mohl tikat čipset Snapdragon 8+ Gen1 v kombinaci s 12 GB RAM a 512GB úložištěm.

Dominantou přední strany by pak měl být 6,73palcový LTPO AMOLED displej s QHD+ rozlišením a samozřejmě 120Hz obnovovací frekvencí. Dočkáme se také reproduktorů Harman Kardon, Wi-Fi 6E či Bluetooth 5.2. Výdrž prý dostane na starost 4800mAh baterie s podporou 67W nabíjení.

Jak se těšíte na řadu Xiaomi 12S?

Zdroj: gizmochina.com