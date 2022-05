Za chvíli to bude půl roku, co čínské Xiaomi představilo řadu Xiaomi 12 a už nějakou dobu se šušká, že by se mohla představit další řada s tímto číslem. Telefony Xiaomi 12S a Xiaomi 12S Pro jsou dle všeho za rohem a populární leaker Digital Chat Station sdílel poměrně zajímavé informace.

Xiaomi 12S prý dostane menší displej

Základní Xiaomi 12S by mělo dostat zakřivený Full HD+ OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a průstřelem uprostřed. Zmiňuje se také o tom, že se očekává nástup vlajkových lodí s menšími displeji, takže bychom se teoreticky mohli dočkat kompaktního mobilu třeba ve stylu Galaxy S22. Počítat prý můžeme také s 50Mpx hlavním snímačem. Model Xiaomi 12S Pro dostane větší displej s 2K rozlišením.

Co se týče výkonu, pod kapotou mají tikat čipy Snapdragon 8 Gen1 a MediaTek Dimensity 9000. Půjde o vůbec první vlajkovou loď od Xiaomi, která by měla být poháněna čipem od MediaTeku. Nedávno byly tyto telefony rovněž certifikovány spolu s Xiaomi 12 Ultra na CMIIT (China Ministry of Industry and Information Technology).

Jak se na nové Xiaomi mobily těšíte?

Zdroj: gizmochina.com