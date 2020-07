Xiaomi chystá 120W nabíjení. Objeví se už brzy

Už delší dobu víme, že Xiaomi chystá 120W nabíjení. Může se však na trh dostat rychleji, než se původně čekalo. Nabíječka byla totiž nedávno certifikována, což naznačuje její brzký příchod.

Xiaomi chystá 120W nabíjení

Agentura C3 v Číně obdržela ke schválení nabíječku Xiaomi s výkonem 120W. Podrobnosti bohužel neodhalují žádné další nformace kromě 20V / 6A adaptéru a označení MDY-12-ED.

První zařízení, které dostane 120W nabíjení zůstává prozatím utajené. Vzhledem k tomu, že většina vlajkových lodí Xiaomi již byla oznámena se dá očekávat, že půjde o další Mi Mix, nebo vůbec nepůjde o telefon. Spekuluje se také o dalším Mi Notebooku, kde by se mohla nabíječka objevit. Na další informace si však ještě nějakou dobu počkáme. Každopádně by nás velice zajímalo, jakou rychlost by toto nabíjení přineslo v případě mobilních telefonů.

Jak rychlé nabíjení máte v telefonu vy?

Zdroj: gsmarena.com