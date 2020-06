Společnost Xiaomi na svém oficiálním účtu Weibo oznámila, že představí 2. července v Číně novou řadu Master TV. Půjde o 120 Hz OLED televizor, který bude zároveň podporovat Dolby Atmos. Společnost zatím nesdělila podrobné specifikace jako je velikost či rozlišení.

Xiaomi brzy představí 120 Hz OLED televizor

To je skvělá zpráva zejména pro hráče. Nadcházející Xbox Series X i Playstation 5 totiž budou podporovat 120 snímků za sekundu, takže bude hraní mnohem plynulejší. Hodit se to bude hlavně u online FPS titulů, jako je třeba Fortnite, Call of Duty Warzone nebo Apex: Legends.

Jistě ji ocení i skupina PC hráčů, co mají připojené své stroje na televizi a hrají pomocí gamepadu. Jsme sami velmi zvědaví, jaké bude mít televize parametry. Xiaomi má totiž soutěžit se značkami jako je LG, Sony či Samsung a jistě osloví zákazníky také zajímavou cenou.

Jakou televizi máte doma vy?

Zdroj: gsmarena.com