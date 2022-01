V posledních týdnech je okolo čínského Xiaomi poměrně rušno. Nejen že se chystá globální představení řady Xiaomi 12, ale fanoušci vyhlíží také vrcholný model Xiaomi 12 Ultra, který měl dle posledních informací přijít na trh letos na jaře. Všechno ale možná bude nakonec úplně jinak.

Svou sílu v podobě Ultra modelu Xiaomi demonstrovalo již od řady Xiaomi 10, aby se o rok později představil telefon s displejem na zádech, Xiaomi Mi 11 Ultra. Zkrátka Ultra verze jsou tím nejlepším (až na ohebné telefony) co je firma schopna daný rok nabídnout. Dokonce jsme už viděli také několik renderů s velkým zadním kruhovitým fotoaparátem. Podle nejnovějších informací bychom se však tohoto modelu nemuseli vůbec dočkat.

Web LetsGoDigital odhalil nové rendery telefonu Xiaomi MIX 5 Pro, což by nebylo nic extra divného. Má se ale jednat o vůbec nejvýkonnější telefon od čínského giganta a co víc, měl by se představit v podobné datum. Je tedy možné, že Xiaomi letos Ultra verzi zcela vynechá a namísto ní bude nabízet pouze MIX 5 Pro.

Co říkáte na novou strategii Xiaomi?

Zdroj: nl.letsgodigital.org