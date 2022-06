Xiaomi 12 Ultra zachycen na reálné fotografii. Jak vypadá?

Mobil Xiaomi 12 Ultra se v nejrůznějších únicích objevuje poměrně pravidelně. Původně měl telefon vyjít už před několika měsíci, ovšem až dosud jsme se nedočkali jeho oficiálního představení. Podle nejnovějších informací se ho dočkáme v srpnu nebo v září a nyní se na twitterovém účtu Shadow_Leak objevila reálná fotografie tohoto modelu.

Xiaomi 12 Ultra na reálné fotografii

Už z fotografií můžeme vidět, že se leakeři a tvůrci renderů nemýlili. Jejich odhad, alespoň co se designu týče byl velice přesný. Na zadní straně vidíme obří kruhovitý modul fotoaparátů a to včetně loga Leica. Právě Xiaomi 12 Ultra by měl být jedním z prvních telefonů, co se týče spolupráce těchto dvou firem. Nachází se zde údajně 50Mpx hlavní snímač, 48Mpx teleobjektiv a 48Mpx ultraširoký snímač.

Pod kapotou bude dle všeho tikat Snapdragon 8 Gen1, o výdrž se pak postará 5000mAh baterie s podporou 120W nabíjení.

Jak se na Xiaomi 12 Ultra těšíte?

Zdroj: gizchina.com, Twitter