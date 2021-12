Již zítra dojde k oficiálnímu představení nových modelů Xiaomi 12. Aby nás výrobce ale navnadil ještě více, zveřejnil těsně před oficiální premiérou některé klíčové specifikace novinek. Vedle renderů přední strany, které dorazily spolu se zmíněnými specifikacemi jsme se však dočkali také reálných snímků Xiaomi 12 Pro. Tyto informace přitom pocházejí přímo od spoluzakladatele a CEO Xiaomi, není tedy důvod jim nevěřit.

Xiaomi 12 dorazí s rychlým bezdrátovým nabíjením

Samozřejmě můžeme počítat s již dříve potvrzeným nasazením čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Vedle toho se však dočkáme smartphonů s podporou až 50W bezdrátového nabíjení. Po kabelu pak lze Xiaomi 12 nabíjet až 67W výkonem a Xiaomi 12 Pro až 120 W. Uvnitř Xiaomi 12 Pro se bude ukrývat baterie s kapacitou 4 600 mAh, přičemž menší model by měl mít jen nepatrně menší, 4 500mAh baterii.

Vybavenější z těchto dvou sourozenců by pak měl dorazit hned s trojicí 50MPx fotoaparátů. Minimálně v případě toho primárního by měl spoléhat na 1/1.28″ čip Sony IMX707. Dále bychom se měli dočkat telefoto a ultraširokoúhlého fotoaparátu. AMOLED displej by v tomto případě měl mít úhlopříčku 6,73″, obnovovací frekvenci 120 Hz a 1440p rozlišení. V případě obou telefonů se pak opět můžeme těšit na hlasité stereo reproduktory s posvěcením od harman/kardon. Telefon by pak dle všech očekávání měl dorazit rovnou s nejnovějším MIUI 13. O bližších specifikacích připravovaného Xiaomi 12 jsme vás pak informovali již včera v samostatném článku.

Který vlajkový model roku 2022 je pro vás tím nejočekávanějším? Xiaomi 12 Pro, nebo nějaký jiný?

Zdroj: GSMArena.com