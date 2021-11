Řada Xiaomi 12 je jistě jednou z těch nejočekávanějších na poli Android telefonů. Vždyť o prvních informacích jsme vás informovali před více jak půl rokem a leakeři neustále přicházejí s novými informacemi.

Dnes se jeden z největších badatelů v MIUI, Kacper Skrzypek vytáhl s novým výpisem certifikace IMEI, který značí, že čínská firma představí mimo jiné také model Xiaomi 12X. Nese kódové označení Psyche a modelové číslo 2112123AG. Má však poměrně dost specifikací společných s Xiaomi 12 Mini, o kterém jsme vám dávali vědět teprve před pár dny. Zařízení by měl pokrývat 6,28″ AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí.

Say "hello" to the #Xiaomi12X (codename: psyche, not for India).

Snapdragon 870, 50 Mpx main camera, display 145.4 x 65.4 mm (6,28") AMOLED HDR10 FOD 120Hz FullHD+ (1080×2400) pic.twitter.com/WOjat1mPnB

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) November 18, 2021