Na začátku března jsme vás informovali o tom, že se vlajková řada Xiaomi 12 v Evropě představí již 15. března. Dnes toto datum oficiálně čínský gigant potvrdil, přičemž živý přenos bude možné sledovat na platformách Facebook, YouTube, Twitter, či oficiálním webu Xiaomi ve 13:00 našeho času.

Obecně se očekává, že se na akci představí trojice telefonů Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro a Xiaomi 12X. Co se týče cen, odlehčené Xiaomi 12X by mělo být k dostání za cenu okolo 600-700 EUR, tedy nějakých 15 000 – 17 000 Kč. Za Xiaomi 12 bychom pak měli zaplatit 899 EUR, tedy nějakých 23 000 Kč a za Pro verzi pak 1099 EUR, což vychází na 28 000 Kč. Za tyto ceny budou k dostání verze se 128GB úložištěm. V tuto chvíli není jasné, zda budou k dostání i ve vyšších paměťových variantách.

The #Xiaomi12Series global launch is coming your way.

Join us to see how you can #MasterEveryScene with the #Xiaomi12Series on March 15th, 12:00 GMT. pic.twitter.com/lVmfcqmSHo

— Xiaomi UK (@XiaomiUK) March 8, 2022