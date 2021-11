O nadcházejících vlajkových lodích Xiaomi 12 jsme vás informovali poměrně nedávno. Telefon se v žádném případě nepodařilo udržet pod pokličkou a už nyní známe některé klíčové specifikace a kromě toho uniklo nyní také pravděpodobné datum představení.

Xiaomi 12 se zřejmě představí už 12. prosince

Qualcomm totiž už 30. listopadu představí svůj nejnovější vlajkový čipset Snapdragon 8 Gen1 a jak je u čínské firmy známé, bude chtít být mezi prvními výrobci, který mohou tento čipset nabídnout. Začíná se tedy šuškat o tom, že Xiaomi své telefony představí již 12. prosince (chápete, 12.12 a řada Xiaomi 12, vše zapadá do sebe). Kromě základního modelu Xiaomi 12 by měl být představen také telefon Xiaomi 12X. Pokud však očekáváte model Ultra, na ten si počkáme až do roku 2022.

Co se týče specifikací, telefon nabídne zakřivený 2K displej s 120Hz obnovovací frekvencí, stereo reproduktory nebo tři fotoaparáty v čele s hlavním 50Mpx snímačem. Počítat můžeme také se 120W nabíjením nebo systémem MIUI 13.

Jak se na Xiaomi 12 těšíte?

Zdroj: GSMArena