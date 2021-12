Po měsících spekulací a více i méně zaručených úniků jsme se konečně dočkali. Xiaomi představilo novou generaci své vlajkové řady, tentokrát již s pořadovým číslem 12. Jejími prvními zástupci jsou smartphony Xiaomi 12 a Xiaomi 12 Pro a Xiaomi 12x. Zejména první dva smartphony pak výbavu a jen minimum kompromisů. Co všechno tedy novinky nabídnou?

Oficiální specifikace Xiaomi 12 jsou na světě

Základní Xiaomi 12 by mohlo potěšit příznivce kompaktnějších smartphonů. S displejem o úhlopříčce 6,28″ o něm sice nelze prohlašovat, že by se jednalo o vyloženě malý smartphone. Na druhou stranu se jedná o suverénně nejmenší TOP model od Xiaomi za několik let. Jeho konkrétní rozměry činí 152,7 x 69,9 x 8,2 mm a hmotnost se zastavila na příjemných 180 gramech. Všechny novinky pak nabídnou zvýšenou odolnost s certifikací IP68.

Displej je pochopitelně AMOLED a nabídne FullHD+ rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci a podporu 12bit barevného zobrazení. Chybět pochopitelně nemůže ani certifikace HDR10+ či Dolby Vision a o ochranu displeje se stará krycí sklo Corning Gorilla Glass Victus. Opomenuty nebyly ani stereo reproduktory, na kterých Xiaomi opět spolupracovalo s harman/kardon. Výkon zde pochopitelně dodává čipset Qualcomm Snapdragon 8 gen 1 a sekunduje mu 8 až 12 GB RAM. Interní úložiště pak může mít kapacitu od 128 do 256 GB.

Primární fotoaparát disponuje 50MPx snímačem Sony IMX766. Nechybí ani optická stabilizace a objektiv má světelnost f/1.9. Další dva fotoaparáty jsou pak menším ústupkem. Jedná se totiž o 13MPx ultraširokoúhlý fotoaparát se 123° záběrem a 5MPx tele-makro fotoaparát, který Xiaomi používá již od minulé generace svého vlajkového modelu. Uvnitř Xiaomi 12 se pak ukrývá baterie s kapacitou 4 500 mAh podporující 67W rychlonabíjení a 50W bezdrátové rychlé nabíjení. Nazapomnělo se ani na reverzní nabíjení, které se vám může hodit například pro nabití bezdrátových sluchátek s podporou Qi. To má výkon 10 W.

Xiaomi 12 Pro přináší lepší displej i fotoaparáty

Na první pohled identické dvojče v podobě smartphonu Xiaomi 12 Pro nepřináší jen podobný design, ale také výbavu. Výkon tedy nabídne identický jako jeho menší sourozenec. V oblasti displeje se však dostalo na mnohem víc změn, než jen jinou úhlopříčku – zde 6,73″. Opět se sice jedná o AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí. Tentokrát se však jedná o LTPO displej s proměnlivou obnovovací frekvencí od 1 do právě 120 Hz, což by mělo pomoci uspořit nějaké to procento baterie. Dále narostlo rozlišení obrazovky na 2k a maximání jas na 1500 nitů z 1100 nitů u základního Xiaomi 12. Stejně jako oba sourozenci pak Xiaomi 12 Pro ukrývá pod displejem optickou čtečku otisků.

Tím patrně největším rozdílem je za nás však fotografická výbava nejvybavenějšího z dnes představených smartphonů. V první řadě zde máme zbrusu nový 50MPx snímač Sony IMX707 o velikosti 1/1.28″ – pro srovnání IMX766 v Xiaomi 12 má velikost 1/1.56″. Ani zde pak nechybí optická stabilizace. Další v pořadí je rovněž 50MPx, ovšem tentokrát portrétní fotoaparát s dvojnásobným optickým zoomem. Do třetice všeho dobrého pak přichází 50MPx ultraširokoúhlý fotoaparát. Vylepšení se dočkal i noční režim a s novinkami Xiaomi uvádí také vlastní technologii zvanou CyberFocus sloužící k zaostření a sledování objektů či tváří.

Poslední větší změnou oproti Xiaomi 12 je podpora až 120W rychlého nabíjení. Výkon bezdrátového nabíjení je pak zachován na 50 W a nechybí ani reverzní nabíjení. Baterie je zde rozdělena do dvou článků a má kapacitu 4 600 mAh.

Xiaomi 12X jako ne úplně očekávané překvapení

Dvojici velmi očekávaných smartphonů pak Xiaomi doplnilo ještě menším překvapením v podobě Xiaomi 12X. To z velké části kopíruje výbavu základního Xiaomi 12, ovšem tentokrát využívá “pouze” čipset Qualcomm Snapdragon 870. Zároveň pak tento model přišel také o bezdrátové nabíjení.

Cena Xiaomi 12 / Xiaomi 12 Pro / Xiaomi 12X

Spolu s představením novinek jsme se pochopitelně dočkali také odhalení jejich cen. Zatím tedy pouze pro čínský trh. Zároveň není ani jisté, kdy a zda se dočkáme kompletní trojice Xiaomi 12 také u nás na starém kontinentě. Všechny novinky by pak měly nabídnout modrou, černou a růžovou barevnou variantu. Xiaomi 12 a Xiaomi 12 Pro ještě nabídnou zelenou verzi se zády z umělé kůže. Všechny telefony pak na trh dorazí s předinstalovaným Androidem 12 a MIUI 13.

Xiaomi 12 8/128 GB – 3 699 juanů / přibližně 12 800 Kč bez DPH

– 3 699 juanů / přibližně Xiaomi 12 8/256 GB – 3 999 juanů / přibližně 13 900 Kč bez DPH

– 3 999 juanů / přibližně Xiaomi 12 12/256 GB – 4 399 juanů / přibližně 15 200 Kč bez DPH

– 4 399 juanů / přibližně Xiaomi 12 Pro 8/128 GB – 4 699 juanů / přibližně 16 300 Kč bez DPH

– 4 699 juanů / přibližně Xiaomi 12 Pro 8/128 GB – 4 999 juanů / přibližně 17 300 Kč bez DPH

– 4 999 juanů / přibližně Xiaomi 12 Pro 8/128 GB – 5 399 juanů / přibližně 18 700 Kč bez DPH

– 5 399 juanů / přibližně Xiaomi 12X 8/128 GB – 3 199 juanů / přibližně 11 000 Kč bez DPH

– 3 199 juanů / přibližně Xiaomi 12X 12/256 GB – 3 799 juanů / přibližně 13 100 Kč bez DPH

Která z novinek ze stáje Xiaomi vás zaujala nejvíce?

Zdroj: GSMArena.com, AndroidAuthority.com