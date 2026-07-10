Další oblíbené telefony Xiaomi končí! Tyto modely už nedostanou žádnou aktualizaci Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi přidalo na oficiální End-of-Life seznam další telefony a tablety včetně bývalých vlajek Xiaomi 12 a 12 Pro Dotčené modely už nedostanou žádné aktualizace Androidu, nadstavby HyperOS ani bezpečnostní záplaty Načasování je pikantní — Evropská unie právě přitvrzuje pravidla na minimální délku softwarové podpory Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Hardware dnes obvykle přežije software. Přesně to teď potvrzuje Xiaomi, které na svůj seznam ukončené podpory zařadilo hned několik telefonů a tabletů. Mezi nimi i Xiaomi 12 a 12 Pro — vlajkové lodě z roku 2022, které se Snapdragonem 8 Gen 1 uvnitř výkonem pořád nejsou žádná ořezávátka. Které telefony to schytaly Telefon nezhasne, ale síť pod ním mizí A do toho EU utahuje šrouby Které telefony to schytaly Nově přibyly na seznam Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro (a to jak globální, tak několik regionálních verzí) a čínské Xiaomi 12S Ultra. K nim se přidávají tablety Xiaomi Pad 6 a Pad 6 Pro v čínském provedení. Ze střední třídy jsou na řadě Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E a pro nás nejzajímavější Redmi 10 5G v evropské (EEA) variantě. Telefony Poco X5 a X5 Pro se na seznam dostaly už dřív letos, teď k nim přibyly regionální verze pro Turecko a Indonésii. Pro české majitele jsou podstatné hlavně Xiaomi 12, 12 Pro a Redmi 10 5G — ty se u nás běžně prodávaly. Pokud některý z nich máte, konec podpory se týká přímo vás. Telefon nezhasne, ale síť pod ním mizí Ať vás nadpis nevyděsí — nic se nerozbije. Telefon bude dál volat, fotit i spouštět aplikace přesně jako dřív. Co končí, je záchranná síť. Jakoukoli novou bezpečnostní díru, kterou útočníci najdou, už Xiaomi neopraví. V praxi to znamená, že zařízení postupně zastarává z hlediska bezpečnosti a časem si můžete koledovat o problémy třeba u bankovních aplikací, které na neaktualizovaný systém začnou hledět skrz prsty. Xiaomi 12 dostalo jako poslední velký update HyperOS 3 na Androidu 15, dál už se neposune. A do toho EU utahuje šrouby Zatímco Xiaomi zavírá podporu, Evropská unie ji chce naopak prodlužovat. Nová pravidla pro ekodesign a právo na opravu, která nabíhají 31. července 2026, budou u telefonů prodávaných v Evropě vyžadovat minimálně pět let softwarových aktualizací a sedm let dostupnosti náhradních dílů. Staré čtyřleté okno, pod které spadají právě modely z let 2022 a 2023, tuhle laťku nesplňuje. Řešíte konec podpory výměnou telefonu, nebo vám bezpečnostní záplaty nechybí? Zdroj: Xiaomi, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář konec podpory Xiaomi Xiaomi 12 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024