Společnost Xiaomi představila své vlajkové modely Xiaomi 11T a Xiaomi 11T Pro před dvěma týdny a nyní se nám druhý jmenovaný konečně dostává do rukou. Včera jsme do něj tedy strčili SIM kartu a začali jej používat jako náš hlavní telefon. Vzhledem k tomu, že jej používáme prakticky pouze pár hodin by plnohodnotná recenze nedávala pochopitelně žádný smysl. Budeme se vám snažit tedy zprostředkovat alespoň nějaké ty první dojmy.

Obsah balení v čele s neskutečně rychlým nabíjením

Telefon Xiaomi 11T Pro nám přišel v pěkné bílé papírové krabičce, ve které naleznete mimo něj také brožurky, pouzdro, nabíjecí kabel a 120W adaptér. Právě na rychlé nabíjení jsme hodně zvědaví a zatím můžeme říct, že až tak dobré výsledky jsme nečekali. Dali jsme telefon na nabíječku když jsme potřebovali odejít z domu a měl 14 % kapacity baterie. Když jsme se k němu po 13 minutách vrátili, měl až neuvěřitelných 85 %. To znamená, že se za těch pár minut nabilo 71 % baterie, což působí skoro neuvěřitelně. Výdrž jako taková se nám zatím jeví jako trochu slabší, ale může to být tím, že jsme telefon nastavovali, stahovali do něj aplikace a zkoušeli 8K video.

Nádherný displej a skvělý výkon se postarají o dokonale plynulý zážitek

Samozřejmě musí padnout zmínka také o skvělém displeji, který nás uchvátil hned poté, co jsme telefon zapnuli. Jedná se o 6,67″ AMOLED panel s rozlišením 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí a podporou HDR10+ nebo Dolby Vision. Maximální jas pak činí 800 nitů. Má výborné pozorovací úhly a také výbornou čitelnost a zatím mu nemáme v podstatě co vytknout. Spolu s čipsetem Snapdragon 888 a 8 GB RAM tvoří zážitek, který si u vlajkové lodě představujeme. A to je plynulost. Spolu s pěknými MIUI animacemi se jedná o jeden z vůbec nejplynulejších telefonů, které jsme kdy měli v ruce.

Reproduktory Harman/Kardon překvapí i náročnějšího posluchače

Osobně nepatříme mezi jedince, kteří by si na telefonu pouštěli hudbu z reproduktorů, ovšem zvukový projev Xiaomi 11T Pro je až překvapivě dobrý. Má totiž vyladěné reproduktory od firmy Harman/Kardon a sice není tak hlasitý, jako třeba OnePlus Nord 2 5G, ovšem výstup je mnohem lepší. Telefon má až překvapivě dobré basy a nechybí mu ani středy. Dokážeme představit, že může být dobrým společníkem v menší místnosti, kde se baví čtyři, možná pět lidí.

Absence optické stabilizace může být problém

Na skvělé úrovni je taktéž haptická odezva, kterou si lze nastavit hned na několik úrovní. Fotoaparát jsme zatím otestovat nestihli. Svítí nám však v hlavě velký vykřičník a to kvůli absenci optické stabilizace a nijak extra nás nenadchl ani design, konkrétně naše varianta Meteorite Gray. Jsme si ale vědomi toho, že jde o čistě subjektivní záležitost. Telefon budeme samozřejmě dále testovat a brzy se můžete těšit na plnohodnotnou recenzi. Pokud máte ohledně Xiaomi 11T Pro jakékoliv otázky, právě teď je ta pravá chvíle.

Co vás zajímá ohledně Xiaomi 11T Pro?