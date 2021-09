O Xiaomi 11T Pro se toho napovídalo v posledních týdnech opravdu dost. V posledním článku jsme vám přinesli dokonce možnou podobu telefonu a nyní Xiaomi na svém oficiálním Twitter účtu potvrdilo, že bude telefon disponovat hned 120W nabíjením.

Xiaomi tuto technologii nazývá HyperCharge a jde o téměř dvojnásobnou rychlost oproti základnímu modelu Xiaomi Mi 11, které podporuje 67W nabíjení. Kapacita baterie má pak zůstat stejná, tedy 5 000 mAh. Vzhledem k tomu, že předchozí model Xiaomi Mi 10T Pro podporoval “pouze” 33W nabíjení to bude tedy opravdu velký skok kupředu. Samozřejmostí bude také podpora bezdrátového nabíjení. Jak rychlé ale bude zatím výrobce neřekl.

120 Watt? Yes! #XiaomiHyperCharge is coming your way! Catch the global debut of #Xiaomi11TPro on September 15 at 8PM GMT+8. #XiaomiProductLaunch https://t.co/zPnttgUN8W

— Xiaomi (@Xiaomi) September 6, 2021