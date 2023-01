Teprve včera jsme vás informovali o tom, že nedávno představená nadstavba MIUI 14 míří do prvních globálních mobilů, konkrétně do řady Xiaomi 12 a nyní míří do dalšího, nejen u nás populárního modelu.

Konkrétně jde o mobil Xiaomi 11 Lite 5G NE, který se své premiéry dočkal na podzim roku 2021. Jde o stále velmi solidně vybavený mobil s 90Hz AMOLED displejem, Snapdragonem 778G a 64Mpx hlavním fotoaparátem, který debutoval s Androidem 11 a nadstavbou MIUI 12.5. Nová aktualizace se označuje jako V14.0.4.0.TKOEUXM a podobně jako u Xiaomi 12 je k dispozici pro beta testery. Během několika dní by se jí tedy měli dočkat všichni uživatelé.

MIUI 14 in Action: 7 New Features!

Tomuto telefonu Xiaomi přislíbilo tři roky hlavních aktualizací, takže by měl dostat i Android 14. Co se týče bezpečnostních aktualizací, s nimi můžeme počítat až do roku 2025.

Jak jste spokojeni s rychlostí aktualizací u Xiaomi?

Zdroj: gizmochina.com