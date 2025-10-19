TOPlist

Xbox Series X s mechanikou se vrátil na český trh! Levnější nebyl několik měsíců

  • Xbox Series X se po měsících nedostupnosti vrátil na český trh za 11 989 Kč včetně hry EA FC 25
  • Jde o klasickou černou verzi s mechanikou, která v létě prakticky zmizela z nabídky českých e-shopů
  • Oproti digitální bílé edici z července za 14 716 Kč je to výrazně lepší nabídka

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
19.10.2025 18:00
Ikona komentáře 0
xbox series x 1

V červenci jsme psali o zvláštní situaci na českém trhu – klasická černá verze Xbox Series X prakticky zmizela z nabídky velkých e-shopů a jediná dostupná varianta byla digitální bílá edice za téměř 15 tisíc korun. Tehdy se zdálo, že Microsoft nejspíš přesměroval distribuci do západní Evropy, což stále nejspíš platí, avšak jeden z e-shopů teď naskladnil pár kusů za relativně dobrou cenu. Klasická černá verze s mechanikou se vrátila a stojí 11 989 Kč.

Co se změnilo od července

V červenci byla jediná dostupná varianta Xbox Series X Digital Edition v barvě Robot White za 14 716 Kč (se slevovým kódem). Šlo o model bez mechaniky, takže jste byli omezeni jen na digitální hry z obchodu nebo Xbox Game Pass. Mnoho hráčů proto raději čekalo nebo hledalo konzoli v zahraničí.

xbox series x samsung tv

Teď se na trhu objevila klasická černá verze s 1TB SSD a mechanikou za 11 989 Kč. Oproti digitální edici ušetříte skoro 3 tisíce korun a navíc máte možnost přehrávat fyzické disky – ať už jde o hry, Blu-ray filmy nebo staré Xbox One tituly z bazaru. V balení navíc najdete hru EA FC 25.

Je to dobrá koupě?

Cena 11 989 Kč není rekordní – před pár lety bylo možné koupit Xbox Series X v akcích i za 10 tisíc. Ale současná situace na trhu je jiná. V létě byla jediná dostupná varianta skoro o 3 tisíce dražší a bez mechaniky. Takže pokud čekáte na Series X, tohle je lepší příležitost než v posledních měsících.

KOUPIT XBOX SERIES X

Co se týče výkonu, Xbox Series X stále patří mezi nejvýkonnější konzole na trhu. Nabízí 4K rozlišení až při 120 FPS, podporu ray tracingu, HDR a rychlý 1TB NVMe SSD.

Co říkáte na situaci okolo Xboxu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.