Xbox Series X s mechanikou se vrátil na český trh! Levnější nebyl několik měsíců

Xbox Series X se po měsících nedostupnosti vrátil na český trh za 11 989 Kč včetně hry EA FC 25 Jde o klasickou černou verzi s mechanikou, která v létě prakticky zmizela z nabídky českých e-shopů Oproti digitální bílé edici z července za 14 716 Kč je to výrazně lepší nabídka

Jakub Kárník
Publikováno: 19.10.2025 18:00

V červenci jsme psali o zvláštní situaci na českém trhu – klasická černá verze Xbox Series X prakticky zmizela z nabídky velkých e-shopů a jediná dostupná varianta byla digitální bílá edice za téměř 15 tisíc korun. Tehdy se zdálo, že Microsoft nejspíš přesměroval distribuci do západní Evropy, což stále nejspíš platí, avšak jeden z e-shopů teď naskladnil pár kusů za relativně dobrou cenu.

Klasická černá verze s mechanikou se vrátila a stojí 11 989 Kč.

Co se změnilo od července

V červenci byla jediná dostupná varianta Xbox Series X Digital Edition v barvě Robot White za 14 716 Kč (se slevovým kódem). Šlo o model bez mechaniky, takže jste byli omezeni jen na digitální hry z obchodu nebo Xbox Game Pass. Mnoho hráčů proto raději čekalo nebo hledalo konzoli v zahraničí.

Teď se na trhu objevila klasická černá verze s 1TB SSD a mechanikou za 11 989 Kč. Oproti digitální edici ušetříte skoro 3 tisíce korun a navíc máte možnost přehrávat fyzické disky – ať už jde o hry, Blu-ray filmy nebo staré Xbox One tituly z bazaru. V balení navíc najdete hru EA FC 25.

Je to dobrá koupě?

Cena 11 989 Kč není rekordní – před pár lety bylo možné koupit Xbox Series X v akcích i za 10 tisíc. Ale současná situace na trhu je jiná. V létě byla jediná dostupná varianta skoro o 3 tisíce dražší a bez mechaniky. Takže pokud čekáte na Series X, tohle je lepší příležitost než v posledních měsících.

Co se týče výkonu, Xbox Series X stále patří mezi nejvýkonnější konzole na trhu. Nabízí 4K rozlišení až při 120 FPS, podporu ray tracingu, HDR a rychlý 1TB NVMe SSD.