Spaces na „Xku“ vám umožňují dělat něco jako interaktivní livestreamy. Vy spustíte stream a nadhodíte nějaké téma. Následně se může kdokoliv připojit, poslechnout si vás, a poté vyjádřit svůj názor. Funkce se omezuje v současnosti pouze na zvuk, kameru používat nemůžete.

To by se však mělo už brzo změnit. Pokud budete chtít, budete moci nově vést plnohodnotné streamy. V těch vás tedy uživatelé nejen uslyší, ale taky uvidí. Lidé si této změny ve Spaces začali všímat, a v postu ji následně potvrdil oficiální účet X.

spaces are now CAMERA ON (if u like) https://t.co/yukiqhyvf6

— X (@X) February 28, 2024