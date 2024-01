Withings představilo BeamO! Zkontroluje zdraví celé rodině

Na veletrhu CES je vždy představeno mnoho technologicky významných produktů. Mezi nimi se objevila firma Withings, se svým víceúčelovým zařízením BeamO, které kontroluje vaše zdraví. Změří teplotu, kyslík v krvi, EKG a poskytne i digitální stetoskop, veškeré míry se vám poté přehledně uchovávají v aplikaci.

BeamO je kompaktní zařízení, které udržuje zdravotní záznamy, připomene léky ale objeví i příznaky. Dokáže monitorovat zdravotní stav a zaměřit se na podobné parametry, na které se zaměří váš praktický lékař při pravidelné prohlídce. Je velmi podobný ovladači k televizi nebo domácímu alkohol testeru, díky své kompaktnosti se vejde i do batohu či kabelky, takže umožní zdraví neustále monitorovat. Na horní straně přístroje je barevný displej, ale vše potřebné máte ihned po ruce v aplikaci. Kromě toho dokáže monitorovat a uchovávat zdravotní záznamy až osmi členů domácnosti. Zdravotní data můžete následně sdílet jako PDF nebo WRPM se svým lékařem.

Funguje podobně jako klasický bezkontaktní teploměr, který vám ale udělá EKG, detekuje arteriální fibrilaci, srdeční šelest i spoustu jiných potenciálních hrozeb. Měl by být k dispozici v červnu, ihned potí, co FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) schválí jeho schopnosti spojené s EKG. Cena je předběžně odhadnuta na 249,95 USD (přibližně 5600 Kč).

Introducing BeamO, the world’s first multiscope for revolutionary at-home checkups, enabling you to observe not only your temperature, but also your heart and lungs. https://t.co/vwXn99byuU#CESUnveiled #CES2024 pic.twitter.com/oVQ2bkuF7X

