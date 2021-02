Netflix seriál Winx Saga: Osud je jedním z nejsledovanějších. O čem je?

Jedním z nejsledovanějších seriálů posledních týdnů na platformě Netflix je bezesporu Winx Saga: Osud. Jedná se o fantasy záležitost, která po přečtení informací o ději vypadá více než zajímavě. Je tomu ale doopravdy tak?

Netflix seriál Winx Saga: Osud

Seriál Winx Saga: Osud je založený na animovaném seriálu Winx Club z roku 2004. Jedná se o seriál určený spíše mladšímu publiku, přičemž hlavní téma jsou víly. Kvalita je však spíše podprůměrná, čemuž odpovídá i hodnocení na ČSFD, kde má seriál pouhých 40 %. Nový seriál na to jde však odlišnou cestou. Je hraný, dospělejší a vážnější. Víly se učí ovládat své magické schopnosti, ale do toho také řeší trable s láskou a soupeří mezi sebou. Do toho však musí dávat pozor na nebezpečné příšery, které mohou číhat všude.

Winx Saga: Osud | Oficiální trailer | Netflix

Upřímně řečeno se jedná o záležitost, kterou ocení spíše mladší publikum. Děj, láska a vše okolo je totiž mnohdy aktuální pro mileniály, ale nedovedeme si představit, že se na seriál kouká chlap ve středním věku (pokud ho k tomu manželka nedonutí). Naopak je třeba pochválit poměrně dobré audiovizuální zpracování. Je zde poměrně dobrý soundtrack, ale i různé efekty či kouzla. Na ČSFD si zatím seriál vysloužil 62 %.

