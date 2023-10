Už delší dobu se spekuluje o datu vydání Windows 12

Nyní k tomu řekl své i Intel na konferenci Citi 2023

Vypadá to, že bychom se novinky mohli skutečně dočkat už příští rok

Systém Windows 11 spatřil světlo světa teprve v roce 2021 a od té doby dostal hromadu podstatných novinek a aktualizací, ať už je řeč třeba o podpoře Android aplikací nebo zahrnutí nástrojů generativní umělé inteligence. Vzhledem k faktu, že Windows 10 byl oficiálně vydán v roce 2015 by se dalo čekat, že Microsoft s další verzí systému nebude nikterak zásadně spěchat. Možná bude ale všechno jinak.

Už dříve se vyrojilo několik spekulací o tom, že se Windows 12 objeví už příští rok a nyní přilil olej do ohně také Intel, ačkoliv zřejmě nechtěně. Na technologické konferenci Citi 2023 hovořil výrobce procesorů o svých budoucích plánech. Mimo to bylo také řečeno: “Ve skutečnosti si myslíme, že rok 2024 bude pro klientské [procesory] docela dobrý, zejména kvůli obnovení (refresh) systému Windows,” což napovídá, že Intel rozhodně nějaké informace má. Jasně, nemusí to být nutně Windows 12, třeba se jedná o nějaký větší update pro Windows 11, ale úniky hovoří právě o roce 2024.

Meet Windows 12 (Concept)

Otázkou zůstává, proč by Microsoft takhle rychle vydával další verzi operačního systému. Nabízí se třeba možnost většího zakomponování umělé inteligence, která je sice ve velké míře obsažena v novějších verzích Windows 11, ale systém nebyl programován přímo pro ní. V příštích Windows by se mohla objevit přímo ve struktuře systému, nikoliv v externích programech.

Jaké novinky byste očekávali od Windows 12?

Zdroj: AndroidHeadlines, The Verge, Windowslatest, Addy Visuals