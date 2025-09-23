Na návrat této funkce Windows uživatelé čekali roky! Jako tapetu plochy si znovu půjde zvolit video Hlavní stránka Zprávičky Windows 11 dostane nativní podporu pro videa jako tapety plochy po 19 letech od Windows Vista Funkci v preview buildech objevil insider @phantomofearth na sociální síti X Podporované formáty zahrnují MP4, MOV, AVI, WMV, M4V a MKV soubory Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.9.2025 12:00 2 komentáře 2 Microsoft připravuje pro Windows 11 funkci, na jejíž návrat uživatelé čekali téměř dvě dekády. Systém brzy umožní nastavit video jako pozadí plochy, což naposledy nabízel Windows Vista Ultimate v roce 2007 prostřednictvím funkce DreamScene. Na novinku skrytou v nejnovějších Insider buildech upozornil známý nadšenec @phantomofearth, který pravidelně objevuje připravované funkce v testovacích verzích systému. DreamScene: Zapomenutá perla Windows Vista Windows DreamScene představoval jednu z exkluzivních funkcí edice Windows Vista Ultimate. Technologie umožňovala nastavit animované tapety ve formátech WMV a MPEG, přičemž využívala grafický výkon GPU přes Desktop Window Manager (Aero). Díky hardwarové akceleraci neovlivňovalo přehrávání videa běžnou práci s počítačem. S příchodem Windows 7 v roce 2009 Microsoft funkci bez náhrady odstranil. Uživatelé tak přišli o možnost dynamických tapet a museli se spokojit pouze se statickými obrázky nebo prezentací fotografií. Tento krok vyvolal vlnu nespokojenosti, protože konkurenční systémy jako macOS či různé distribuce Linuxu podobné funkce postupně přidávaly. Návrat videa tapet ve Windows 11 Nová funkce ve Windows 11 podporuje širokou škálu formátů včetně MP4, MOV, AVI, WMV, M4V a MKV. Nastavení videa jako tapety bude stejně jednoduché jako u běžných obrázků – stačí vybrat soubor v nastavení personalizace. Microsoft zatím neoznámil, jak funkce ovlivní výdrž baterie u notebooků nebo výkon systému. Windows DreamScene is back! Hidden in the latest Windows 11 Dev/Beta build (26×20.6690) is built in support for setting video files like .mp4 as your desktop background: pic.twitter.com/B4vdtfvqSc— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 20, 2025 Funkce se momentálně nachází v Dev a Beta kanálech programu Windows Insider, ale Microsoft ji dosud oficiálně neohlásil. To naznačuje, že před veřejným vydáním zbývá ještě několik týdnů či měsíců testování. Vzhledem k povaze funkce lze očekávat, že bude dostupná ve všech edicích Windows 11, nikoliv pouze v prémiových verzích jako tomu bylo u DreamScene. Oblíbené alternativy třetích stran Absence nativní podpory vytvořila prostor pro vývojáře třetích stran. Mezi nejpopulárnější nástroje patří Wallpaper Engine dostupný na Steamu, který nabízí nejen videa, ale také 3D prostředí a interaktivní tapety. Aplikace si získala miliony uživatelů díky rozsáhlé knihovně komunitních tapet a nízkým nárokům na systémové prostředky. Dalšími oblíbenými alternativami jsou Lively Wallpaper jako open-source řešení zdarma nebo placený DeskScapes od Stardocku. Tyto nástroje dokázaly, že o dynamické tapety je mezi uživateli Windows trvalý zájem, který Microsoft dlouhá léta ignoroval. Technické detaily a dostupnost Podle dostupných informací bude funkce integrována přímo do systémového menu pro nastavení pozadí. Uživatelé tedy nebudou muset instalovat žádné dodatečné aplikace nebo nástroje. Microsoft pravděpodobně implementuje automatické pozastavení přehrávání při maximalizaci oken nebo spuštění her, aby minimalizoval dopad na výkon. Oficiální uvedení se očekává v některé z příštích větších aktualizací Windows 11. Do té doby mohou zájemci funkci vyzkoušet přihlášením do programu Windows Insider, kde je dostupná v nejnovějších buildech. Těšíte se na návrat video tapet do Windows? Zdroje: @phantomofearth/X, Windows Central O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář operační systém Windows Windows 11 Mohlo by vás zajímat Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1. Windows 11 měl dostat krásné animované tapety. Mrkněte, jak mohly vypadat Adam Kurfürst 5.1. Xiaomi má novou hračku za pár drobných, která se hodí ke každému notebooku Adam Kurfürst 24.10.2024 Windows 11 zase zobrazují reklamy, říkají tomu oznámení. Ukážeme, jak jim to zakázat Libor Foltýnek 26.12.2024 Nejmilovanější program ve Windows dostane umělou inteligenci. Nadchne dospělé i děti Jana Skálová 14.11.2024