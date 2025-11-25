Windows 11 získal skvělou funkci! Zatím ji spustíte na Samsungu, Honoru, Oppo a Vivo Hlavní stránka Zprávičky Windows 11 umí pokračovat v aktivitách z Android telefonu – dokumenty z M365, prohlížení z Vivo Browseru Funguje jen na Samsungu, Honoru, Huawei, Oppo a Vivo – Xiaomi, Motorola a Pixel to zatím nepodporují Jde o odpověď Microsoftu na Apple Handoff, ale s fragmentací Androidu to má daleko k dokonalosti Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Microsoft testuje ve Windows 11 Insider Preview Build 26220.7271 funkci, která má konkurovat Apple Handoff. Pokud používáte Android telefon podporované značky, můžete na PC pokračovat v dokumentech, které jste otevřeli v mobilu. V teorii skvělý nápad, v praxi narážející na typickou androidí fragmentaci. Co to vlastně je? Jak to technicky funguje Proč jen pět značek Jak to nastavit Daleko od Apple ekosystému Co to vlastně je? Novinka rozšiřuje srpnovou funkci, kdy Microsoft přidal pokračování přehrávání Spotify z mobilu na PC. Teď přibývají tři nové scénáře: M365 Copilot app – pokud otevřete online Word, Excel nebo PowerPoint soubor v této aplikaci na telefonu, Windows na PC zobrazí notifikaci v taskbaru. Kliknete a soubor se otevře buď v desktopové aplikaci (pokud ji máte), nebo v prohlížeči. Lokální soubory uložené v telefonu to neumí – Microsoft vysvětluje, že offline soubory nemají sdílitelný endpoint, který by Windows mohl otevřít. Vivo Browser – majitelé telefonů Vivo mohou pokračovat v prohlížení webu na PC. Telefon pošle aktivní záložku a Windows ji otevře ve výchozím browseru. Funguje to podobně jako kdybyste si poslali link přes messenger, jen automaticky. Spotify – tato funkce tu je už od srpna, přehrávání hudby pokračuje na PC tam, kde jste skončili na telefonu. Jak to technicky funguje Celý systém stojí na Link to Windows aplikaci a Continuity SDK. Telefon vytvoří malý „context packet“ – balíček metadat obsahující informace o aplikaci, obsahu a instrukce. Windows tento balíček přijme přes Cross Device Experience Host a spustí správnou aplikaci nebo prohlížeč. Každý AppContext obsahuje unikátní ID, čas vytvoření, ID aplikace a typ aktivity. Vývojáři mohou přidat náhledový obrázek, titulek nebo weblink. Windows podle těchto dat rozhodne, jestli spustí desktopovou aplikaci nebo otevře link. Problém je, že to funguje jen když Link to Windows běží na pozadí. Pokud telefon aplikaci uspí kvůli úspoře baterie, funkce nefunguje. Navíc je to Limited Access API – vývojáři musí projít schvalovacím procesem u Microsoftu, což vysvětluje, proč je podpora tak omezená. Proč jen pět značek Aktuálně funguje jen na značkách Samsung, Honor, Huawei, Oppo a Vivo. Absence Xiaomi, Motoroly a Googlu Pixel je zvláštní – všechny tři značky mají silné zastoupení na trhu. Microsoft vysvětluje, že výrobci musí integrovat Continuity SDK do svých aplikací a úzce spolupracovat s Link to Windows službou. Jen ti, kteří tuto integraci dokončili, jsou zatím podporováni. Jak to nastavit Pokud chcete funkci vyzkoušet, potřebujete: Windows 11 Insider Preview Build 26220.7271 (Dev nebo Beta kanál) Telefon Samsung, Honor, Huawei, Oppo nebo Vivo Zapnout v Nastavení → Bluetooth a zařízení → Mobilní zařízení možnost „Povolit tomuto PC přístup k mobilním zařízením“ Spárovat telefon přes Bluetooth Nainstalovat Link to Windows na telefon a povolit běh na pozadí V nastavení Manage Devices zapnout funkci Resume Když pak spustíte podporovanou aktivitu na telefonu, měla by se na PC taskbaru objevit notifikace. Kliknete a pokračujete na PC. Daleko od Apple ekosystému Microsoft se zjevně snaží vytvořit vlastní verzi Apple Handoff, kde přecházíte mezi zařízeními plynule. Záměr je dobrý, technologie za tím solidní, ale provedení má od dokonalosti daleko. Apple má výhodu uzavřeného ekosystému – všechna zařízení kontroluje, všechny aplikace procházejí přísným schvalováním a všechno funguje stejně. Android je naopak fragmentovaný – desítky výrobců, stovky modelů, různé verze systému. Bez úzké spolupráce s výrobci Microsoft nemá šanci dosáhnout stejné spolehlivosti jako Apple. A iPhone uživatelé jsou z konverzace úplně venku – Microsoft explicitně píše, že „iOS aplikace nejsou v tuto chvíli podporovány pro integraci s Continuity SDK". Využijete nové funkce ve Windows 11? Zdroj: Windows Insider Blog 