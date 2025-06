Modrá smrt ve Windows nebude modrá už od tohoto léta. Jak a proč se změní?

Legendární modrá obrazovka smrti (známá také jako Blue Screen of Death nebo BSOD), která nás doprovází již téměř 40 let, se brzy dočká radikální proměny. Podle informací, které Microsoft potvrdil v rozhovoru pro server The Verge, bude tradiční modrá barva nahrazena černou. Změna přijde v rámci letní aktualizace Windows 11, což znamená, že se s ní setkáme v průběhu následujících měsíců.

Jednodušší a přehlednější chybové hlášení

Nová černá obrazovka smrti (Black Screen of Death) nebude pouze barevnou změnou. Microsoft se rozhodl kompletně přepracovat celý vzhled tohoto obávaného chybového hlášení. Z designu zmizí tradiční zamračený smajlík i QR kód, který byl součástí obrazovky v novějších verzích systému. Výsledkem bude minimalistický černý design, který se podobá obrazovce zobrazované během aktualizací Windows.

Přestože nová verze vypadá jednodušeji, ve skutečnosti má být užitečnější (nebo to tak Microsoft alespoň prezentuje). Stále bude obsahovat chybový kód a identifikaci problematického systémového ovladače, což by mělo správcům IT i běžným uživatelům pomoci rychleji identifikovat příčinu problému. Výhodou bude, že IT specialisté už nebudou muset stahovat a analyzovat paměťové dumpy pomocí speciálních nástrojů jako WinDbg, aby zjistili, co způsobilo pád systému.

Cílem je rychlejší diagnostika problémů

David Weston, viceprezident pro podnikovou a OS bezpečnost v Microsoftu, v rozhovoru pro The Verge uvedl: „Jde o snahu o jasnost a poskytnutí lepších informací, které umožní nám i zákazníkům rychle zjistit jádro problému, abychom ho mohli rychleji opravit. Částečně jde o přehlednější informace o tom, co přesně se pokazilo, zda jde o problém Windows nebo nějaké komponenty.“

Nová Black Screen of Death (nyní tedy zřejmě „černá smrt“)

Změna chybové obrazovky je součástí širších snah Microsoftu zlepšit odolnost systému Windows po loňském incidentu s CrowdStrike, který způsobil, že miliony počítačů s Windows se spouštěly přímo do modré obrazovky smrti – došlo tak k omezení provozu například na letištích, ve zdravotnictví či bankovnictví. Spolu s novou černou obrazovkou smrti společnost plánuje zavést také funkci Quick Machine Recovery, která je navržena pro rychlou obnovu počítačů, které nelze spustit.

Modrá smrt nebyla vždy modrá

Modrá obrazovka smrti provází uživatele Windows již od počátku 90. let, kdy se poprvé objevila ve Windows 3.0, ale svou ikonickou podobu získala především s příchodem Windows NT. Za téměř čtyři dekády své existence se stala synonymem pro fatální systémové chyby a problémy s ovladači. V průběhu let prošla několika změnami – ve Windows 8 přibyl QR kód a smutný smajlík, ve Windows 11 Microsoft krátce experimentoval s černou verzí, ale nakonec se vrátil k tradiční modré. Nyní se zdá, že černá barva přichází definitivně.

Zajímavostí je, že Microsoft několikrát experimentoval s barvou této chybové obrazovky. Ve Windows 98 a ME byla někdy červená, ve vnitřních testovacích verzích Windows zase vývojáři používali zelenou variantu. Ačkoliv se technické detaily zobrazované na obrazovce měnily, modrá barva zůstávala po desetiletí konstantou – až doteď.

Jak se vám líbí rozhodnutí Microsoftu změnit ikonickou modrou obrazovku?

Zdroj: The Verge