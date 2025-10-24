Windows šmíruje hráče a nová AI snižuje výkon. Víte o tom? Hlavní stránka Zprávičky Microsoft Gaming Copilot v tichosti skenuje screenshoty z her a odesílá data na servery Funkce "Model training on text" je zapnutá ve výchozím nastavení, lze ji vypnout v nastavení soukromí AI asistent navíc snižuje herní výkon kvůli běhu Microsoft Edge na pozadí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Když Microsoft představil svého Gaming Copilota jako pomocníka pro hráče, sliboval lepší herní zážitek díky umělé inteligenci. Realita je však trochu jiná. Uživatelé Windows 11 zjistili, že aplikace v tichosti skenuje screenshoty z her, zpracovává je pomocí OCR a posílá data zpět na servery Microsoftu – a to vše bez jakéhokoli upozornění. Data odchází bez svolení Celá kauza odstartovala na fóru ResetEra, kde uživatel sdílel screenshot síťové aktivity Windows 11. Z něj bylo patrné, že Xbox Game Bar pravidelně odesílá informace na servery Microsoftu. Kromě očividných otázek ohledně soukromí to vyvolalo i praktický problém: dotyčný testoval hru pod NDA (smlouvou o mlčenlivosti), což v případě úniku dat může vést k ukončení spolupráce a pokutě. Debata se sice vedla i o tom, co přesně počítač odesílá, ale podstata zůstává: spousta hráčů nesouhlasí s tím, aby jejich herní zážitky někdo nahrával a analyzoval bez jejich vědomí. A aby toho nebylo málo, funkce „Model training on text“ je ve výchozím stavu zapnutá – žádné varování, žádné vysvětlení. Chcete-li to změnit, musíte ručně zamířit do nastavení soukromí Gaming Copilota a funkci vypnout. Jinak Microsoft v klidu trénuje svou AI na vašich datech. Gaming Copilot mírně snižuje výkon Ale to není všechno. Někteří hráči se Xbox Game Baru vyhýbají jako čert kříži – známé jsou problémy s aktualizacemi, které končí nekonečnou smyčkou instalace, nebo pokles snímkové frekvence kvůli nahrávání klipů na pozadí. S aktivním Gaming Copilotem je to ještě horší. Isaiah Williams z TechRadar provedl praktický test a naměřil pokles průměrného FPS v Dead as Disco z 84-89 na 80-85 snímků za sekundu. Není to katastrofa, ale rozhodně to není zanedbatelné. Hlavní viník? Microsoft Edge musí běžet na pozadí, aby Copilot vůbec fungoval. To zatěžuje procesor i paměť – a na slabších počítačích nebo handheldech typu ASUS ROG Ally, kde je Gaming Copilot nyní dostupný, se to projeví ještě víc. Není to jen Microsoft, AI asistenti jsou všude Abychom byli spravedliví – Microsoft není jediný, kdo chce integrovat AI do her. Například Razer chystá beta verzi svého Game Co-AI, který má hráčům poskytovat rady v reálném čase i po skončení zápasů. A stejně jako Gaming Copilot, i tento nástroj potřebuje trénovací data od uživatelů. Bez nich prostě nefunguje. Máte Windows 11? Připravte se na revoluci. AI teď vidí obrazovku, ovládá aplikace a poslouchá každé slovo Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Rozdíl je v tom, že Razer nabízí svou AI jako volitelný doplněk, zatímco Microsoft ji zabudoval přímo do Game Baru – a zapnul ji ve výchozím nastavení. To je přesně ten problém. Hráči nemají problém s tím, že AI asistenti existují. Ale chtějí mít kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. Co říkáte na nové AI funkce ve Windows? Zdroj: Notebookcheck, TechRadar O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Copilot Microsoft Windows 11 Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1. Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1. Windows 11 měl dostat krásné animované tapety. Mrkněte, jak mohly vypadat Adam Kurfürst 5.1.