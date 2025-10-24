TOPlist

Windows šmíruje hráče a nová AI snižuje výkon. Víte o tom?

  • Microsoft Gaming Copilot v tichosti skenuje screenshoty z her a odesílá data na servery
  • Funkce "Model training on text" je zapnutá ve výchozím nastavení, lze ji vypnout v nastavení soukromí
  • AI asistent navíc snižuje herní výkon kvůli běhu Microsoft Edge na pozadí

Jakub Kárník
24.10.2025 20:00
gaming copilot beta webp

Když Microsoft představil svého Gaming Copilota jako pomocníka pro hráče, sliboval lepší herní zážitek díky umělé inteligenci. Realita je však trochu jiná. Uživatelé Windows 11 zjistili, že aplikace v tichosti skenuje screenshoty z her, zpracovává je pomocí OCR a posílá data zpět na servery Microsoftu – a to vše bez jakéhokoli upozornění.

Data odchází bez svolení

Celá kauza odstartovala na fóru ResetEra, kde uživatel sdílel screenshot síťové aktivity Windows 11. Z něj bylo patrné, že Xbox Game Bar pravidelně odesílá informace na servery Microsoftu. Kromě očividných otázek ohledně soukromí to vyvolalo i praktický problém: dotyčný testoval hru pod NDA (smlouvou o mlčenlivosti), což v případě úniku dat může vést k ukončení spolupráce a pokutě.

privacy

Debata se sice vedla i o tom, co přesně počítač odesílá, ale podstata zůstává: spousta hráčů nesouhlasí s tím, aby jejich herní zážitky někdo nahrával a analyzoval bez jejich vědomí. A aby toho nebylo málo, funkce „Model training on text“ je ve výchozím stavu zapnutá – žádné varování, žádné vysvětlení.

Chcete-li to změnit, musíte ručně zamířit do nastavení soukromí Gaming Copilota a funkci vypnout. Jinak Microsoft v klidu trénuje svou AI na vašich datech.

Gaming Copilot mírně snižuje výkon

Ale to není všechno. Někteří hráči se Xbox Game Baru vyhýbají jako čert kříži – známé jsou problémy s aktualizacemi, které končí nekonečnou smyčkou instalace, nebo pokles snímkové frekvence kvůli nahrávání klipů na pozadí. S aktivním Gaming Copilotem je to ještě horší.

Isaiah Williams z TechRadar provedl praktický test a naměřil pokles průměrného FPS v Dead as Disco z 84-89 na 80-85 snímků za sekundu. Není to katastrofa, ale rozhodně to není zanedbatelné. Hlavní viník? Microsoft Edge musí běžet na pozadí, aby Copilot vůbec fungoval. To zatěžuje procesor i paměť – a na slabších počítačích nebo handheldech typu ASUS ROG Ally, kde je Gaming Copilot nyní dostupný, se to projeví ještě víc.

Není to jen Microsoft, AI asistenti jsou všude

Abychom byli spravedliví – Microsoft není jediný, kdo chce integrovat AI do her. Například Razer chystá beta verzi svého Game Co-AI, který má hráčům poskytovat rady v reálném čase i po skončení zápasů. A stejně jako Gaming Copilot, i tento nástroj potřebuje trénovací data od uživatelů. Bez nich prostě nefunguje.

windows 11 copilot
Máte Windows 11? Připravte se na revoluci. AI teď vidí obrazovku, ovládá aplikace a poslouchá každé slovo Jakub Kárník Zprávičky

Rozdíl je v tom, že Razer nabízí svou AI jako volitelný doplněk, zatímco Microsoft ji zabudoval přímo do Game Baru – a zapnul ji ve výchozím nastavení. To je přesně ten problém. Hráči nemají problém s tím, že AI asistenti existují. Ale chtějí mít kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

Co říkáte na nové AI funkce ve Windows?

Zdroj: Notebookcheck, TechRadar

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

