Máte Windows 11? Připravte se na revoluci. AI teď vidí obrazovku, ovládá aplikace a poslouchá každé slovo Hlavní stránka Zprávičky Microsoft zpřístupňuje pokročilé AI funkce Copilotu na všechny počítače s Windows 11, nejen na drahé Copilot+ PC Hlasové ovládání "Hey, Copilot" a funkce Copilot Vision jsou nyní dostupné globálně – PC vás vidí a slyší Vyhledávací pole v hlavním panelu bude nahrazeno AI chatbotem Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.10.2025 16:00 3 komentáře 3 Microsoft právě oznámil sérii aktualizací, které mají z každého počítače s Windows 11 udělat „AI PC“. Zní to jako marketingová fráze, ale tentokrát to firma podle všeho myslí vážně. Copilot dostane hlasové ovládání, schopnost vidět vaši obrazovku a dokonce možnost ovládat aplikace za vás. A co víc – není to jen pro majitele drahých Copilot+ PC s NPU čipy. Tyto funkce dostanou úplně všichni uživatelé Windows 11. Není náhoda, že Microsoft tyhle novinky vypouští právě teď. Podpora Windows 10 skončila 14. října (i když si ji díky EU můžete o rok prodloužit zdarma) a miliony lidí se chystají upgradovat. Microsoft chce, aby jejich první zkušenost s Windows 11 byla plná AI funkcí. Jestli to ale lidi budou skutečně chtít používat, to je jiná otázka. "Hey, Copilot" – Microsoft chce, abyste mluvili s počítačem Copilot Vision vidí vaši obrazovku – a to je trochu děsivé Copilot Actions: AI agenti, kteří dělají věci za vás (a dělají chyby) Vyhledávací pole v hlavním panelu? To je teď AI chatbot Gaming Copilot: AI radí, jak hrát hry Bude tohle skutečně fungovat? „Hey, Copilot“ – Microsoft chce, abyste mluvili s počítačem Hlavní novinka se jmenuje Copilot Voice a funguje přes budící frázi „Hey, Copilot“. Stačí to říct nahlas a Copilot se spustí, poslouchá a reaguje hlasem. Microsoft tvrdí, že lidé používají Copilot dvakrát častěji, když mluví, než když píšou. To je pěkné číslo, ale musíme si připomenout jednu věc: tohle všechno už tu bylo. Před deseti lety Microsoft propagoval Cortanu úplně stejným způsobem. Tehdy také tvrdil, že hlasové ovládání změní způsob, jakým používáme počítače. Nefungovalo to. Cortana skončila jako mrtvá funkce, kterou nikdo nepoužíval, a Microsoft ji nakonec zrušil. Teď to zkouší znovu, jen s jiným jménem a lepší AI technologií. Yusuf Mehdi, marketingový šéf Microsoftu, říká: „Hlas se stane třetím vstupním mechanismem vedle myši a klávesnice.“ Problém je, že většina lidí prostě nechce mluvit s počítačem. Je to divné v kanceláři, je to divné doma, když nejste sami, a je to nepraktické, když potřebujete ticho. Copilot Vision vidí vaši obrazovku – a to je trochu děsivé Druhá velká novinka je Copilot Vision – funkce, která umožňuje AI vidět, co máte na obrazovce. Nemusíte nic popisovat, stačí se zeptat „jak na to?“ a Copilot vám přímo ukáže, kam kliknout, co udělat, kde najít tu správnou funkci. Funguje to v aplikacích jako Word, Excel, PowerPoint, ale i ve hrách nebo při editaci fotek. V praxi to vypadá tak, že Copilot vidí celý kontext – nejen to, co je vidět na obrazovce, ale třeba i další slajdy v prezentaci nebo stránky v dokumentu, které nejsou aktuálně zobrazené. To zní užitečně, hlavně pro lidi, kteří se učí v nových aplikacích nebo potřebují rychlou pomoc. Jenže tady je problém: musíte AI dovolit sledovat vaši obrazovku. Microsoft říká, že je to opt-in funkce, takže se aktivuje jen když chcete. Ale po fiasku s funkcí Recall, která tajně screenshotovala celý váš počítač, bude hodně lidí opatrných. Recall byl takový průšvih, že Microsoft musel funkci odložit a přepracovat kvůli bezpečnostním rizikům. Copilot Vision teď startuje globálně ve všech zemích, kde Copilot funguje, tedy i u nás v České republice. A na rozdíl od Recall to není automatické – musíte funkci zapnout ručně. Copilot Actions: AI agenti, kteří dělají věci za vás (a dělají chyby) Teď se dostáváme k nejzajímavější (a nejrizikovější) části – Copilot Actions. To jsou AI agenti, kteří mohou provádět akce na vašem počítači místo vás. Můžete jim říct „edituj všechny fotky v této složce“ nebo „najdi mi informace z tohoto PDF“ a oni to udělají. Microsoft to testuje v omezené formě přes program Copilot Labs a Windows Insiders. Důvod je prostý: AI dělá chyby. Navjot Virk, viceprezident Windows Experiences, to přiznal nahlas: „Na začátku možná uvidíte, že agent dělá chyby nebo má problémy se složitými aplikacemi.“ Copilot Actions běží v odděleném „bezpečném prostředí“ na ploše a ukazuje vám všechny kroky, které dělá. Můžete ho kdykoli zastavit, převzít kontrolu nebo jen sledovat, jak pracuje na pozadí. Jenže představa, že AI agent ovládá můj počítač a „možná dělá chyby“, není úplně uklidňující. Microsoft navíc přidává funkci Copilot Connectors, která propojí Copilot s vašimi účty – OneDrive, Outlook, Gmail, Google Drive, kalendáře. Pak můžete říct „najdi mi termín u zubaře“ nebo „kde je můj školní projekt“ a Copilot to najde. Problém? Musíte mu dát přístup ke všemu. Vyhledávací pole v hlavním panelu? To je teď AI chatbot Možná největší změna se týká hlavního panelu (taskbar) ve Windows 11. Microsoft plánuje nahradit klasické vyhledávací pole AI chatbotem Copilot. Bude to opt-in funkce, takže si to budete muset zapnout ručně, ale jakmile to uděláte, tradiční Windows Search zmizí a nahradí ho Copilot UI. Copilot v taskbaru bude dělat dvě věci: hledat lokální soubory a aplikace (přes klasické Windows Search API) a zároveň fungovat jako AI chat. Můžete se ho zeptat na cokoli, spustit Copilot Vision nebo Voice, a to všechno z jednoho místa. Microsoft to popisuje jako „dynamický hub, který vám pomůže dělat víc s menší námahou“. V praxi to znamená, že místo toho, abyste hledali soubor nebo aplikaci, budete chatovat s AI. Pro někoho může být rychlejší říct „otevři Word“, pro jiného je rychlejší kliknout na ikonu. Microsoft sází na to, že lidé budou chtít ten první způsob. Tato změna přijde nejdřív pro Windows Insiders v příštích týdnech, běžní uživatelé se jí dočkají pravděpodobně až v roce 2026. Gaming Copilot: AI radí, jak hrát hry Microsoft také představil Gaming Copilot – AI asistenta přímo pro hraní her. Funguje to zatím jen na zařízeních ROG Xbox Ally a ROG Xbox Ally X, což jsou handheld konzole vyvinuté s ASUSem. Stačí dlouze podržet tlačítko knihovny a spustí se Copilot, který vám dá rady, tipy nebo doporučení – vše bez nutnosti opustit hru. V demoverzi Copilot radil hráči, jaké mise by měl v otevřeném světě plnit dál. Zní to jako užitečná věc pro lidi, kteří se v komplexních hrách ztrácejí. Ale taky to trochu připomína cheating – když vám AI řekne, co máte dělat, kde je zábava? Bude tohle skutečně fungovat? Microsoft má velké plány. Chce „přepsat celý operační systém kolem AI“ a udělat z Windows platformu, se kterou budete mluvit a která vás bude vidět. Problém je, že uživatelé Windows jsou konzervativní. Přechod z Windows 10 na Windows 11 je už sám o sobě problematický, a teď k tomu ještě chce Microsoft, aby lidé změnili způsob, jakým používají počítač. Hlasové ovládání selhalo s Cortanou. Recall byl bezpečnostní noční můra. A teď Microsoft zkouší totéž znovu, jen s lepší technologií a jinými jmény. Možná tentokrát uspěje. Nebo možná zjistí, že většina lidí prostě nechce mluvit s počítačem a nechce, aby AI viděla jejich obrazovku. Jedno je jisté: AI ve Windows 11 už není volitelný doplněk, ale jádro celého systému. Microsoft vsadil všechno na Copilot. Uvidíme, jestli to lidi budou používat – nebo jestli to skončí jako další Cortana. Chtěli byste mluvit s počítačem místo používání myši a klávesnice? Zdroj: Windows Blog, The Verge O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. 3 komentáře